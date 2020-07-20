В ожидании второй волны коронавируса: сколько нужно спать, как питаться и загорать, чтобы укрепить иммунитет

Лето – самое время позаботиться о себе и своем здоровье. Особенно это актуально в этом году, в период пандемии новой коронавирусной инфекции, поскольку все больше звучит голосов, говорящих о второй волне эпидемии осенью. В любом случае, осеннее похолодания традиционно сопровождаются гриппом и ОРВИ, так что забота о иммунитете будет точно не лишней.

Но как укрепить свой иммунитет правильно? И как не поддаться на уловку мифов о защитных силах организма, потратив и свое время, и деньги впустую, а то и навредив себе? Правду и мифы об иммунитете специально для «КП» прокомментировал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Сеченовского Университета Владимир Бекетов.

ЧТО ТАКОЕ ИММУНИТЕТ

Иммунитет – это сложная многокомпонентная система. Настраивается он тонко и состоит из большого количества разных клеток, из нейтрофилов, базофилов, эозинофилов, из лимфоцитов, а также из лимфатических тканей. Все эти клетки общаются друг с другом при помощи специальных молекул (или еще их называют мессенджерами) – при помощи цитокинов и интерлейкинов. Они способны вырабатывать антитела, интерфероны, которые непосредственно вступают в контакт с бактериями, с вирусами и грибками.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЛЕТОМ ИММУНИТЕТ КРЕПЧЕ

- Формулировка «летом иммунитет усиливается» - не вполне соответствует действительности, - говорит врач-терапевт Владимир Бекетов. – С точки зрения доказательной медицины и современной науки, иммунитет у человека одинаковый во все сезоны, иначе мы бы с вами болели бы в разные сезоны совершенно разными заболеваниями. Нам важно, чтобы иммунитет, наша защита, был полноценным постоянно. Сезонные факторы, влияющие на подверженность заболеваниям, это скорее то, насколько много людей находится в одном помещении, как часто человек переохлаждается. Насколько частые и близкие контакты между людьми.

Маска, перчатки, очки... Достаточно ли этого, чтобы защититься от болезни?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

УДАРИТ ЛИ ПО НАМ КОРОНАВИРУС ОСЕНЬЮ? И КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРИППА

В холодное время года, то есть примерно с ноября по февраль, отмечается сезонный пик респираторных инфекций, так называемых ОРВИ. Самые опасные из них на сегодняшний день – это новая коронавирусная инфекция, вызываемая вирусом SAR-CoV-2, и грипп.

- Пандемия коронавируса сейчас продолжается, и мы видим, что надежды на то, что летняя жара или меньшая влажность будут положительно влиять на заболеваемость COVID-19, не оправдываются. Есть страны, в которых заболеваемость держится на высоком уровне, такие как Индия, или Иран, например, несмотря на благоприятный климат. Поэтому ожидать, что вирус SARS-CoV-2 имеет какую-то ярко выраженную сезонность, не приходится, - говорит врач-терапевт Владимир Бекетов. - Мы сейчас усиленно готовимся к тому, чтобы не допустить наслоения на эпидемию коронавируса еще и эпидемии гриппа. Минздрав и правительство Российской Федерации предпринимают все меры для подготовки к усиленной вакцинации. Закуплена в большом количестве современная вакцина от гриппа. Наш НИИ гриппа в Санкт-Петербурге начал изготавливать очень эффективную квадривалентную вакцину: она противостоит четырем типам вируса гриппа одновременно. Вакцина признана экспертами ВОЗ одной из лучших в мире. Начиная с конца августа и до октября, я бы абсолютно всем рекомендовал сделать прививку от гриппа.

Если человек страдает хроническими легочными заболеваниями, либо заболеваниями сердца, или диабетом, то прививка от гриппа не только не противопоказана, но напротив, настоятельно рекомендована.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬСЯ ОТ ПНЕВМОНИИ

На всей территории нашей страны можно бесплатно в поликлиниках сделать прививку от пневмококковой инфекции, воспользовавшись полисом ОМС.

- Люди старше 60-ти лет и имеющие сердечную недостаточность или хронические бронхо-легочные заболевания, такие как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), или бронхиальная астма, могут в поликлиниках по месту жительства сделать прививку антипневмококковой вакцины. Это особенно важно в связи с тем, что любое вирусное заболевание, включая COVID-19 и респираторно-синцитиальный вирус, и другие вирусы, которые могут вызывать ОРВИ, на пятый – девятый день очень часто имеют бактериальные осложнения в виде бактериальной пневмонии, когда бактериальная инфекция накладывается на вирусную - говорит врач-терапевт, пульмонолог Владимир Бекетов.

Доказано, что в большинстве случаев внебольничные пневмонии, которые приходят вслед за вирусной инфекцией, вызывает именно пневмококк, та бактерия, которая практически у всех нас живет в верхних дыхательных путях.

Когда бактерия пневмококка опускается ниже по дыхательным путям, она начинает вызывать инфекцию.

- Так вот – против этой пневмококковой бактерии существует современная хорошо работающая вакцина, которая во всем мире позволила переломить ситуацию с внебольничными пневмониями, - рассказывает врач-терапевт Владимир Бекетов. - Укол делается один раз и если это вакцина превенар 13, то защитный эффект сохраняется пожизненно. Если это вакцина пневмовакс или пневмо23, то эти вакцины работают на протяжении нескольких лет. Поэтому людям старшего возраста и тем, кто в группе риска по состоянию здоровья, разумно пройти вакцинацию от пневмококка как раз сейчас, в благоприятный период, когда поликлиники не перегружены. Помните: чтобы иммунитет развился после прививки, потребуется минимум 3 недели, а лучше – полтора месяца.

Вакцинация, сделанная вовремя, спасет от недуга.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

НУЖНЫ ЛИ БАДы

Наш эксперт говорит, что очень неразумно воспринимать иммунитет как какую-то крепостную стену, которую можно сделать выше, толще, укрепить ее. Иммунитет – это тонко настроенная система взаимодействия клеток, цитокинов, антител, иммуноглобулинов, интерферонов. И укрепить иммунитет с помощью каких-то препаратов, БАДов, отваров, настоек эхинацеи, с помощью гомеопатических лекарственных препаратов, с помощью интерферона, к сожалению, невозможно.

- Все эти препараты и все эти подходы к укреплению иммунитета здорового человека не дают выраженного стойкого эффекта, как показывают клинические испытания с плацебо-контролем. Это пустая трата времени и денег и перегрузка почек и печени не нужными веществами, - считает врач-терапевт Владимир Бекетов.

Что может достоверно с точки зрения современной медицины и науки сделать иммунитет более работоспособным, более активным? Как любую «боевую единицу», иммунитет необходимо тренировать. Вакцинация – это и есть способ тренировки иммунитета.

СКОЛЬКО СПАТЬ

Человек высыпается, если он спит минимум 7, а лучше 8 – 9 часов в сутки. Если такой возможности нет, то разумно дополнить свой короткий ночной сон дневным. Достаточно вздремнуть днем от 20 минут до 1 часа, это достоверно улучшает функционирование клеток иммунной системы, выработку интерферонов, антител и цитокинов, а также приводит к тому, что иммунитет лучше готов отражать атаку вирусов и бактерий.

Летом запасайтесь натуральными витаминами.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

КАК ПИТАТЬСЯ

Для здорового иммунитета необходимо полноценное и разнообразное питание с большим количеством клетчатки, то есть пищевых волокон, которые содержатся, например, в отрубях, фруктах, овощах, зелени. Эти продукты приводит микрофлору кишечника в баланс по отношению к иммунной системе и другим системам организма человека, что помогает иммунитету.

- Хорошее функционирование желудочно-кишечного тракта очень важно для того, чтобы иммунитет был в форме, - напоминает врач-терапевт. – Поэтому то, что мы принимаем в пищу, напрямую влияет на активность наших лимфоцитов, и на выработку иммунной системой антител и интерферонов.

Важно, чтобы в рационе было меньше жиров и больше белков. Помните, что определенные белки вызывают аллергию. Например, у многих людей есть непереносимость лактозы, отдельных видов молочных белков, яичного белка. Поэтому нужно учитывать свои личные особенности и подбирать питание под себя. Однако если говорить об универсальном подходе, то предпочтение стоит отдавать легким видам белка. Хорошо легкие сыры: адыгейский, сулугуни, моцарелла, фета - нежирные и нетвердые. Поменьше ешьте говядины, свинины и другими видами мяса. Не нужно бояться, что вы недополучите железо, проредив в меню говядину, например. Если вы употребляете гречку, бобовые, грибы, рыбу, то ожидать, что у вас разовьется дефицит железа при отсутствии заболеваний желудочно-кишечного тракта, не стоит.

- Чем старше человек становится, тем меньше мясных продуктов нужно употреблять. Особенно красного переработанного мяса, то есть колбас, сосисок и сарделек. Предпочтение нужно отдавать курице, индейке, куриным яйцам и в большей степени рыбе. Это намного лучше для здоровья, для профилактики рака и атеросклероза, - напоминает врач.

СКОЛЬКО ВОДЫ ПИТЬ

Есть универсальная формула, которая позволяет рассчитать объем жидкости, достаточной для адекватного функционирования желудочно-кишечного тракта, а, следовательно, и всех систем организма, в том числе иммунитета. Это 30 мл на килограмм веса. То есть, если вес 100 килограмм, то нужно выпивать, особенно это важно летом в жару, 3 литра воды. Правда, не надо пить 3 литра воды залпом. Лучше всего выпивать стакан воды комнатной температуры до завтрака, за 15 – 20 минут. Затем завтрак. Через час или 45 минут – кофе или чай, объемом 300 – 400 мл. Перед обедом – снова нужно выпить воды, потом пообедать, но уже не запивая пищу с тем, чтобы не разбавлять пищеварительные ферменты. Дальше через час можно выпить чай или кофе, чтобы опустить пищеварительный комок и облегчить пищеварение. Такая же схема действительна и для полдника, и для ужина. А вот на ночь воду лучше не пить.

- Это универсальный механизм потребления жидкости, который позволит оставаться здоровым и косвенно окажет влияние на поддержку иммунитета, а в перспективе, поможет системе пищеварения быть в хорошей форме, - поясняет доктор. – К тому же, летом организм при регулярном потреблении воды не будет перегреваться, а слизистые будут достаточно увлажняться. Слизистые организма – это наши естественные барьеры против вирусов и бактерий, это та часть организма, где иммунная система представлена в большей степени. Поэтому при хорошем потреблении воды респираторный тракт будет хорошо увлажнен и сможет активнее противостоять вирусам.

Нужно рассчитать по весу, сколько воды вам нужно в сутки.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

СКОЛЬКО МОЖНО ЗАГОРАТЬ

Витамин D, который участвует в формировании иммунитета, вырабатывается под солнцем. Так что многие стараются использовать каждую минуту, чтобы позагорать.

Активные приемы солнечных ванн летом могут приводить к обострению вирусов герпеса, к высыпанию так называемой лихорадки на губах, напоминает наш эксперт. Кроме того, на солнце активизируются кожные заболевания.

- Эти болезни могут отвлекать иммунную систему от борьбы с другими патогенами, поэтому избыточное воздействие солнечного света летом не рекомендовано. Это важно и с точки зрения защиты иммунитета, и как профилактика риска кожных новообразований, поэтому бывать на открытом солнце можно 30 минут – 1 час в сутки. Этого будет достаточно и для выработки необходимого количества витамина D, - такого мнения придерживается врач-терапевт Владимир Бекетов.

Да, люди у нас в стране в большинстве своем испытывают недостаток витамина D (сказывается небольшое количество солнечных дней и однообразное бедное питание). Но он есть все-таки не у всех! Поэтому эксперт рекомендует определить уровень витамина D в крови, и, при необходимости и по назначению терапевта или врача-эндокринолога, принимать витамин D в виде капсул или раствора.

- Если анализ на уровень витамина D в крови вам не доступен, то есть общие рекомендации. Можно употреблять 200 международных единиц (это одна капля масляного раствора витамина D) в сутки без опасности передозировки. Важно: витамин D трудно выводится из организма и его передозировка опасна. Поэтому важно аккуратно подбирать дозу, советоваться с врачом, - напоминает Владимир Бекетов.

Витамин D, который участвует в формировании иммунитета, вырабатывается под солнцем.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жирорастворимые витамины Е, А, К, а также витамины группы B, которые являются водорастворимыми, тоже влияют на активность иммунных клеток. Однако наш эксперт не советует принимать биологически-активные добавки, или делать себе инъекции витаминов группы В.

- Это не разумно, это лишняя лекарственная нагрузка на организм. Прогнозировать сочетание лекарственных препаратов и БАДов, а также тех препаратов, которые человек может принимать при хронических заболеваниях, очень трудно, и мы не можем человека обезопасить от побочных реакций, от наложений лекарств друг на друга. Кроме того, существует сложность с подбором дозы. Согласно исследованиям, если у человека нет никаких серьезных заболеваний, связанных с дефицитом витаминов группы В, например, В12 дефицитная анемия или болезнь Бери-Бери, то принимать витаминные добавки и БАДы не нужно. Достаточно просто рационального питания, принимать каждый день отруби по 30 – 50 гр. в прием пищи, вводить в рацион овощи и фрукты, максимально разнообразные, в зависимости от сезона и региона проживания, и кошелька. Этого будет вполне достаточно, чтобы заполнять потребность в витаминах, - рекомендует врач-терапевт.

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