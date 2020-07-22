В ЦДМ на Лубянке возобновили работу развлекательные центры

В «Центральном Детском Магазине на Лубянке» (собственник – компания «Галс-Девелопмент») возобновили работу развлекательные центры. После трехмесячного перерыва развлекательные форматы общей площадью 8 тыс. кв. м. вновь ждут гостей. Среди них парк виртуальных развлечений ARena Space, киберспортивная арена Winstrike, детский центр научных открытий «Иннопарк», детский город профессий «Кидбург», развлекательные центры «Zыркус», BlasterTag и DigIt, а также мультимедийный парк «Алиса. Возвращение в Страну чудес».

«Заведения сферы развлечений – настоящий двигатель, без которого невозможна полноценная работа торгового центра. Мы с радостью объявляем о том, что наши уникальные развлекательные центры вновь открыли свои двери, а значит, к работе успешно вернулись 99% арендаторов «Центрального Детского Магазина на Лубянке». Как и прежде, мы с повышенным вниманием относимся к здоровью гостей и соблюдаем необходимые меры профилактики для обеспечения безопасного посещения ЦДМ», – рассказывает Светлана Мазур, вице-президент компании «Галс-Девелопмент».

Среди новых развлечений в ЦДМ на Лубянке стоит отметить игровое пространство DigIt, аналогов которому в Москве нет. Здесь маленьких гостей ждет настоящая строительная площадка, на которой можно попробовать себя в роли прораба, крановщика, укладчика кирпичей, поиграть с радиоуправляемым трактором, залезть в бетономешалку или управлять экскаватором. Нужно отметить, что игровая зона одинаково увлекает как мальчиков, так и девочек, и подходит для самых юных посетителей от 3х лет. По случаю открытия действует специальный тариф на билеты.

В Главном Атриуме начал работать парк виртуальных развлечений ARena Space.

В Главном Атриуме начал работать парк виртуальных развлечений ARena Space. Paraplan VR предлагает полеты в виртуальной реальности на самолетах, космических кораблях и даже драконах – очки объединены с настоящим летным симулятором. Fly VR позволяет испытать большой спектр эмоций: игроков ждут экстремальные виды спорта. Autosimulator VR – лучший гоночный симулятор, предлагающий покорить самые опасные трассы.

Для гостей ЦДМ действуют специальные предложения. ARena Space предлагает скидку 25% на посещение, в «Иннопарке» действует акция «Четыре билета по цене трех», «Кидбург» подготовил дисконт 30% на детские билеты, посетить BlasterTag можно со скидкой 50%, при посещении «Zыркус» и «Алиса. Возвращение в Страну чудес» – два билета по цене одного. Вышеперечисленные удовольствия можно испытать, купив билеты по специальной цене, используя кодовое слово «Каникулы».

В «Иннопарке» действует акция «Четыре билета по цене трех».

ЦДМ на Лубянке открыл свои двери после режима самоизоляции 1 июня. Сегодня здесь для посетителей работают более 100 магазинов, фудкорт и Гастрогалерея, а также салоны красоты и спортивная студия. Все арендаторы работают с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Открытие кинотеатра «ОККО Формула Кино» ожидается к 1 августа.

В ЦДМ усилена санитарная обработка поверхностей и помещений, проведена очистка систем кондиционирования и вентиляции, установлены УФ-рециркуляторы. Для социального дистанцирования нанесена разметка и веселые информационные указатели в местах общего пользования. На всех входах в ЦДМ установлены вендинговые аппараты для приобретения масок, перчаток и санитайзеров.

«Кидбург» подготовил дисконт 30% на детские билеты.

Подробная информация о магазинах и мероприятиях ЦДМ на Лубянке представлена на сайте https://cdm-moscow.ru/ и на страницах в социальных сетях @cdm_moscow.