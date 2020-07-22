2020-07-22T17:11:16+03:00
Спорт

Русская «пятерка» в «Вашингтоне» может пополниться еще одним игроком

1 августа в НХЛ стартует Кубок Стэнли, который из-за коронавируса будет разыгран по новой системе
Сергей КИРИЛЛОВ
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Этот снимок Овечкин подписал кратко: "Русская Пятерка".Этот снимок Овечкин подписал кратко: "Русская Пятерка".
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Прерванный из-за пандемии регулярный чемпионат НХЛ решили не доигрывать и сразу перешли к плей-офф. Игры начнутся с 1/8 финала конференции, в котором примут участие 16 команд. 8 победителей пар попадают в 1/4 финала, где их уже ждут 8 «сеяных» клубов. Именно со второго раунда, который стартует с 12 августа, и начнет свой поход за трофеем «Вашингтон Кэпиталз», в котором играет несколько наших хоккеистов.

Перед открытием тренировочного сбора Александр Овечкин выложил в Инстаграм фото русской пятерки, которое опубликовали и его партнеры по команде. На нем, кроме самого капитана «Вашингтона», находятся еще два известных форварда - Илья Ковальчук и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов.

23-летний голкипер неплохо провел прошлый сезон в фарм-клубе «Вашингтона» «Херши Биарс» (Hershey Bears) и теперь числится в основной команде. Там, правда, четыре вратаря и стать основным будет очень сложно, но шансы у парня из «Магнитки» есть. Тем более при такой поддержке соотечественников.

Любопытно, что в списке игроков основной команды появился и еще один российский хоккеист – 20-летний Александр Алексеев. Прошлый сезон воспитанник питерского хоккея тоже провел в «Херши Биарс» и набрал 21 очко (3 гола + 18 передач), что для молодого защитника неплохо. Пока он на фото «русской пятерки» не попадает. Но, не исключено, что композицию на групповом фото в следующем сезоне ребята расширят.

Правда, на тренировках перед нынешним плей-офф ни Самсонов, ни Алексеев так и не появились. Но не за горами новый сезон НХЛ, где уже можно будет спокойно обкатывать молодежь.

Напомним, что в 90-х годах прошлого века в «Детройте» играла знаменитая «русская пятерка» - Фетисов, Ларионов, Козлов, Константинов и Федоров, которая выиграла Кубок Стэнли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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