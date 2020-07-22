Госдума заточила регуляторную гильотину

Депутаты нижней палаты парламента приняли в третьем чтении два базовых закона. Один определяет основы государственного и муниципального контроля. А второй – по каким принципам будут определяться обязательные требования. Напомним, о том, что в России нужно провести ревизию устаревших норм и правил, заявил в начале 2019 года экс-премьер Дмитрий Медведев. И даже привел абсурдный пример законодательно прописанных требований, как должен готовиться омлет.

Бизнес идею поддержал. В России 46 контрольно-надзорных ведомств, которые проводят 220 видов проверок. А общее число требований, которые описаны на тысячах страниц нормативных талмудов, - два миллиона. И многие не менялись с советского времени. Соблюсти все из них не может ни один предприниматель. К примеру, в аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова тогда приводили показательную статистику. Ежегодно у бизнеса проводится 10 млн проверок. И в большинстве случаев без штрафов не обходится. В 2018 году так называемый «надзорный налог» (только официальный) составил 179 млрд рублей.

В экспертных сообществах сразу же закипела работа. Было создано 40 отраслевых комиссий. Но потом работа застопорилась. Надзорные органы от реформы не были в восторге и стали биться за каждую норму, пусть и устаревшую. В правительстве решили, что цель надзорной работы должна быть в профилактике, а не в поиске нарушений и наказании предпринимателей. Инспекторы так работать не привыкли.

В Минэкономразвития тогда подали пример – за несколько месяцев написали «Белую книгу для ресторанного бизнеса». В ней простым и понятным языком приводились главные требования к тому, как правильно и безопасно кормить людей. И это тоже одна из целей реформы, которую уже прозвали «регуляторной гильотиной». Ведь нужно не только сократить число обязательных требований, но и написать их человеческим языком. Чтобы любой, даже начинающий предприниматель, мог с первого раза понять, что ему нужно сделать, чтобы соблюсти все правила.

Оба базовых закона о реформе контрольно-надзорной деятельности должны вступить в силу в первой половине 2021 года. Но работа только началась. Помимо общих документов нужно менять те самые тысячи подзаконных актов. Справятся ли с этой работой чиновники, станет понятно совсем скоро.