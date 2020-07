«Космический deepfake»: Зачем президент США рассказал об американцах, погибших на Луне

«Судьба распорядилась так, что люди, которые отправились на Луну во имя мира, останутся на Луне, чтобы упокоиться с миром», - эти слова произнес Ричард Никсон (President Richard Nixon), президент США, выступив по телевидению 51 год назад. Повод для его обращения к американскому народу был самый что ни на есть трагический – гибель экипажа Аполлона-11 на Луне в июле 1969 года.

Искусственный интеллект вкладывает в уста Никсона траурную речь, которую он не произносил.Фото: кадр из фильма

Далее Никсон сказал следующее: «Эти храбрецы, Нил Армстронг и Эдвин Олдрин, знают, что надежды на их спасение нет. Но они также знают, что в их жертве есть надежда для человечества.

Эти два человека кладут свои жизни ради самой благородной цели человечества - поиска истины и понимания.

Их будут оплакивать их семьи и друзья; их будет оплакивать их народ; их будут оплакивать люди всего мира; их будет оплакивать Мать-Земля, которая посмела послать двух своих сыновей в неизвестность.

Своим поиском они побуждают людей мира чувствовать себя единым целым; своей жертвой они еще больше сплачивают общечеловеческое братство.

В древние времена люди смотрели на звезды и видели своих героев в созвездиях. В наше время мы делаем почти то же самое, но наши эпические герои - люди из плоти и крови.

Другие последуют за ними и наверняка найдут дорогу домой. Человек не откажется от поиска. Но эти люди были первыми. Ими они и останутся в наших сердцах.

Любой человек, который будет смотреть на Луну грядущими ночами, будет знать, что есть уголок другого мира, который навсегда останется с человечеством».

Кадры с выступлением Никсона, читающего траурную речь, специалисты Центра передовой виртуальности (Center for Advanced Virtuality) Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology - MIT) включили в свой 7-минутный ролик, посвященный лунной катастрофе, который они так и назвали «In Event of Moon Disaster». Речь предварили историческими кадрами старта Аполлона-11, его полета и благополучной посадки на Луну.

Из обнародованного обращения президента США тоже следует, что Нил Армстронг (Neil Armstrong) и Эдвин (Базз) Олдрин (Buzz Aldrin) до Луны все-таки добрались, но так на ней и остались. Неужели? На экране ведь натурально Никсон. Соболезнует. Сенсационная правда наконец-то вскрылась?

Не вскрылась. К чести создателей ролика, они в самом начале предупредили: ролик – фейковый (deepfake). Создан по хитрой технологии с участием искусственного интеллекта – ИИ или AI (Artificial intelligence).

Это он - AI - оживил изображение Ричарда Никсона – привел его мимику в соответствие и с речью и с голосом. И создал иллюзию того, что говорит сам президент. Хотя речь для ролика зачитывал актер.

Никсон не выступал с траурной речью, хотя она и была написана - на всякий случай. На тот, если экспедиция Аполона-11 закончится трагически и произойдет нечто такое, что не позволит двум прибывшим на Луну астронавтам с нее стартовать.

Текст траурной речи по поводу гибели Армстронга и Олдрина.

Автор речи Билл Сэфайер (Bill Safire) – спичрайтер Белого Дома (White House speechwriter) – подготовил ее текст 18 июля 1969 года – еще до прилунения астронавтов, которое состоялась 20 июля. Судя по тем фразам, которые он употребил, в успехе посадки на Луну американцы были уверены, а вот в последующем старте – не очень.

Однако обошлось. Армстронг и Олдрин вернулись на Землю 24 июля 1969 года вместе с Майклом Коллинзом (Michael Collins), который ждал их на орбите Луны в так называемом командном модуле.

Перед тем как погибнуть, астронавты вполне могли установить на Луне американский флаг.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для чего понадобился «лунный deepfake»? - Мы хотели продемонстрировать, насколько правдоподобно можно исказить правду с помощью современных технологий, - объяснила Франческа Панетта (Francesca Panetta) - креативный директор MIT Virtuality. И посоветовала не верить всему тому, что показывают по телевизору.

По словам Франчески, которые передал портал Space.com, рассказывая о премьере фейка, создать любую альтернативную историю ныне не представляет большого труда.

Для тех, кто сомневается и полагает, что ролик не фейковый, а самый что ни на есть правдивый: всех троих астронавтов, побывавших на Луне, видели на Земле.

Нил Армстронг умер в 2012 году. В одном из своих последних интервью он заявлял, что оценивал шансы возвращения с Луны на Землю примерно в девяноста процентов. Эдвин Олдрин и Майкл Коллинз живы до сих пор.

Место посадки Аполлна-11: видна посадочная ступень, научная аппаратура и следы астронавтов.

Неопровержимые доказательства того, что астронавты Аполлона-11 и в самом деле ходили по Луне – в нашем материале.