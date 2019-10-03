2019-10-03T19:43:02+03:00
Наука

Нил и Баз были на Луне: новые доказательства

Американцы обнародовали фото, на которых видны лица астронавтов Аполлона-11, вышедших на поверхность нашего естественного спутника
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Вот он, Баз Олдрин, открыл личико.Вот он, Баз Олдрин, открыл личико.
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В мире хватает скептиков, которые не верят, что 21 июля 1969 года люди впервые ступили на поверхность Луны. В NASA не оправдываются, но время от времени приводят данные и публикуют снимки, цель которых несомненно одна: убедить скептиков.

Фото, которое появилось на днях, убеждает: Эдвин (Баз) Олдрин на Луне был. Видно его лицо, прикрытое прозрачным забралом шлема. Базз улыбается, повернув голову к объективу. А ведь совсем недавно было абсолютно не понятно, кто там в скафандре. Потому что лица на архивном фото было не разобрать. А теперь можно благодаря нечеловеческим стараниям энтузиаста 45-летнего Энди Сандерса (Andy Saunders). Он по сути восстановил размытое и затененное изображение за стеклом. Работал чуть ли не с каждым пикселем снимка, сделанного 50 лет назад Нилом Армстронгом.

Фото из архива NASA, которое "проявил" Энди Сандерс.

Фото из архива NASA, которое "проявил" Энди Сандерс.

Чуть раньше — перед юбилеем - в NASA показали и самого Армстронга, снимков которого на Луне раз-два и обчелся. Потому что Олдрин практически не брал в руки камеру, чтобы «щелкнуть» своего коллегу. Даже среди немногих имеющихся фотографий, нет тех, на которых было бы видно, что на Луне точно Нейл, а не просто некий человек в скафандре.

До (слева) и после обработки: лицо Олдрина проявилось.

До (слева) и после обработки: лицо Олдрина проявилось.

Убедительное изображение все же нашлось. На нем довольно отчетливо видно лицо Армстронга за стеклом шлема. Правда, этот кадр сделал не Олдрин, а телекамера, установленная на посадочном модуле. Запись обработали, улучшив качество, и отобрали отдельные кадры.

Армстронг снят в тот момент, когда он собирал образцы лунной породы.

А вот и Нил Армстронг. Стоит на Луне, если кто не в курсе.

А вот и Нил Армстронг. Стоит на Луне, если кто не в курсе.

КСТАТИ

Ожил снимок места посадки Аполлона-11

Перед юбилеем NASA обнародовало весьма отчетливое фото места посадки Аполлона-11, сделанное камерой с борта лунного орбитального аппарата (The Lunar Reconnaissance Orbiter Camera - LROC).

На снимке хорошо различима посадочная ступень лунного модуля, с которой Армстронг и Олдрин в июле 1969 года стартовали с Луны на Землю. Видны дорожки следов, натоптанных ими за 2 часа 31 минуту 40 секунд пребывания на лунной поверхности в Море Спокойствия (Mare Tranquillitatis). Различимы «пятна» оставленной там научной аппаратуры - комплекта для сейсмического зондирования - Passive Seismic Experiment Package (PSEP) и лазерного уголкового отражателя - Laser Ranging RetroReflector (LRRR). Он работает до сих пор - отражает лучи, посланные с Земли, позволяя измерять расстояние до Луны. Тут же рядом и коробка от этого прибора.

О том, как специалисты оживили снимок и показали куда ходили астронавты, читайте тут

Следы Армстронга и Олдрина на Луне. Желтой и зеленой точкой отмечены они сами. На интерактивном снимке астронавты двигаются.

Следы Армстронга и Олдрина на Луне. Желтой и зеленой точкой отмечены они сами. На интерактивном снимке астронавты двигаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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