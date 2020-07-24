Анекдоты: Рабинович не брал от жизни все. Он выбирал самое лучшее
Живешь без бабы - на ужин жрешь чертовы макароны.
Живешь с бабой - на ужин ешь любовно приготовленные спагетти.
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Вчера в отеле «Жемчужина» состоялись съемки передачи «Форт Боярд». Были подобраны ключи к 20 номерам и вынесено золота на сумму 3 миллиона рублей.
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С наведением порядка у нас все в порядке. Вот с устранением бардака - полный бардак.
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- Дорогая, я с друзьями в бар. Если меня долго не будет, пусть сын после школы поступает в медицинский.
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Непристойных предложений не бывает, бывает неумение их формулировать...
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- Алло, Счетная палата Российской Федерации? Посчитайте, сколько нам надо взять килограммов шашлыка на 8 человек.
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Русского человека невозможно обмануть, он верит во все.
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- Ленка, ты чего валяешься на полу в бухгалтерии и плачешь?
- Это по работе.
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У меня начинается паника из-за отсутствия у меня паники во время общей паники из-за коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU