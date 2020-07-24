2020-07-23T19:27:41+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Рабинович не брал от жизни все. Он выбирал самое лучшее

Лучшие анекдоты дня, 24 июля 2020 года
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Живешь без бабы - на ужин жрешь чертовы макароны.

Живешь с бабой - на ужин ешь любовно приготовленные спагетти.

* * *

Вчера в отеле «Жемчужина» состоялись съемки передачи «Форт Боярд». Были подобраны ключи к 20 номерам и вынесено золота на сумму 3 миллиона рублей.

* * *

С наведением порядка у нас все в порядке. Вот с устранением бардака - полный бардак.

* * *

- Дорогая, я с друзьями в бар. Если меня долго не будет, пусть сын после школы поступает в медицинский.

* * *

Непристойных предложений не бывает, бывает неумение их формулировать...

* * *

- Алло, Счетная палата Российской Федерации? Посчитайте, сколько нам надо взять килограммов шашлыка на 8 человек.

* * *

Русского человека невозможно обмануть, он верит во все.

* * *

- Ленка, ты чего валяешься на полу в бухгалтерии и плачешь?

- Это по работе.

* * *

У меня начинается паника из-за отсутствия у меня паники во время общей паники из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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