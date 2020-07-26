Полиция объявила происходящее в американском Сиэтле мятежом. Задержаны 25 человек

Полиция штата Вашингтон, крупнейшим городом которого является Сиэтл, предполагала, что в выходные продолжающиеся там после гибели Джорджа Флойда протестные акции наберут силу. Но ни силы правопорядка, ни местные власти не ожидали, что все превратится в настоящую массовую вакханалию.

В ночь на воскресенье беспорядки стали настолько массовыми и неконтролируемыми, что полиция объявило происходящее в Сиэтле мятежом.

В Сиэтле задержали 16 человек из-за беспорядков.

Протестующие приблизились к строящемуся центру заключения несовершеннолетних преступников, где подожгли конструкции. Была также предпринята попытка подрыва полицейского участка.

Участники акций нападают на полицейских, бросают в них камни и «коктейли Молотова». Трое служителей правопорядка получили ранения. Полиция заявляет, что продолжает разгон мятежников, используя нелетальное оружие и слезоточивый газ. Применение последнего городские власти запретили, однако федеральный суд заблокировал этот запрет.

Протестующие приблизились к строящемуся центру заключения несовершеннолетних преступников, где подожгли конструкции. Была также предпринята попытка подрыва полицейского участка.Фото: EAST NEWS

Президент США Дональд Трамп уже неоднократно критиковал власти Сиэтла за неспособность навести порядок в городе.

Сиэтл – крупнейший город на северо-западе США, один из важнейших морских портов на атлантическом побережье Америки. Не являясь миллионником (его население составляет порядка 610 тыс. чел.), Сиэтл является важным элементом в экосистеме мирового бизнеса: именно в нем расположены штаб-квартиры Amazon, Boeing и Starbucks.

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