«И это Жанна?!» Вернувшаяся на сцену Агузарова изменилась до неузнаваемости

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов 26 июля с размахом отпраздновал 50-летние. На юбилее певца в Москве собрались его коллеги-артисты, поздравившие виновника торжества своими песнями. Среди выступавших оказалась и самая эпатажная звезда 90-х Жанна Агузарова. В последнее время 58-летняя исполнительница редко появлется на публике, предпочитая массовым концертам и гастролям закрытые вечеринки и корпоративы. Но для рыжего «Иванушки» она сделала исключение и спела пару своих хитов.

Когда певица вышла на сцену, по залу пронесся вздох изумления: «И это Жанна?!» От марсианского имиджа Агузаровой не осталось и следа: узнать артистку можно было разве что по голосу. Одетая в темный брючный костюм певица выглядела как строгая учительница или респектабельная чиновница.

От былого эпатажного вида жанны Агузаровой не осталось и следа. Фото: Инстаграм.

Исчезла экстравагантная прическа — вместо нее Жанна теперь носит обычное каре. Ушла в прошлое и необычная обувь на платформе, как и блестящие «космические» наряды и феерические украшения. Образ исполнительницы дополнили серебристый шарфик на шее и практичные босоножки на удобной подошве.

"Марсианка" Жанна теперь выглядит как строгая учительница или чиновница. Фото: Инстаграм.

В прошлом году Агузарова тоже потрясла поклонников своим внешним видом. Тогда она впервые за долгое время появилась на телевидении. Певица пришла в студию со следами свежей пластики на лице: она увеличила губы, сделала круговую подтяжку кожи лица и подкорректировала веки. Зрители с трудом узнали Жанну еще и из-за прически — она пришла на съемку в черном парике с длинными локонами.

Раньше певица выглядела так.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жанну Агузарову не зря называют «отечественной Леди Гагой»: еще в 90-е певица начала эпатировать публику и выходить на сцену в экстравагантных нарядах, с разноцветными волосами и ярким макияжем.

Жанна уверяла, что она с Марса, и потому сообенно любила серебристые костюмы.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

В 2000-е артистка неожиданно заявила о своей связи с космосом – мол, она родом с Марса, и на Землю прилетела только погостить. Гардероб звезды пополнился серебристыми балахонами, шапочками из фольги и прочими атрибутами инопланетной моды.

Певица всегда любила мини.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

В последние годы королева отечественного рок-н-ролла почти не появляется на публике и не балует выступлениями ценителей ее таланта. Поэтому каждое появление певицы в эфире вызывает у поклонников живейший интерес.

В 2019 году Жанна вновь удивила публику, в очередной раз изменившись до неузнаваемости. Фото: кадр видео.

В последние годы Жанна живет то в Москве, то в Америке — у нее есть квартира в Лос-Анджелесе. Хотя Агузарова выступает нечасто, спрос на нее достаточно велик, она одна из самых дорогих звезд отечественного шоу-бизнеса.