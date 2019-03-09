Жанна Агузарова увеличила губы и изменилась до неузнаваемости

Жанну Агузарову не зря называют «отечественной Леди Гагой»: еще в 90-е певица начала эпатировать публику и выходить на сцену в экстравагантных нарядах, с разноцветными волосами и ярким макияжем. В 2000-е артистка неожиданно заявила о своей связи с космосом – мол, она родом с Марса, и на Землю прилетела только погостить. Гардероб звезды пополнился серебристыми балахонами, шапочками из фольги и прочими атрибутами инопланетной моды. В последние годы 56-летняя королева отечественного рок-н-ролла почти не появляется на публике и не балует выступлениями ценителей ее таланта. Поэтому каждое появление певицы в эфире вызывает у поклонников живейший интерес. От интервью Жанна тоже отказывается, но на днях неожиданно сделала исключение для одного из российских изданий о моде. В коротком видеоролике Агузарова показала содержимое своей сумочки и рассказала, какой косметикой пользуется.

Певица стала длинноволосой брюнеткой с каре до плеч. Фото: кадр видео.

Зрителей, впрочем, больше всего поразило не содержимое сумочки, а то, как теперь выглядит певица. Из коротко стриженой блондинки Жанна превратилась в длинноволосую брюнетку с каре до плеч и пышной челкой. Образ дополнили черные «стрелки» на глазах. Судя по практически полному отсутствию мимики, артистка не пренебрегает последними достижениями косметологии и активно колет ботокс. Кроме того, губы певицы выросли в объеме как минимум в два раза – скорее всего, звезда увеличила их с помощью инъекций филлеров. И если раньше Жанна не могла похвастаться пухлыми от рождения губами, то теперь она стала обладательницей выдающегося во всех отношениях рта.

Раньше губы Жанны не были такими пухлыми. Фото: Ольга Емельянова и кадр видео.

В новом имидже королева рок-н-ролла стала совершенно неузнаваемой: от прежней «марсианки» не осталось и следа. Певица превратилась в настоящую стильную штучку и выглядит моложе своих лет. Блеснув свежим маникюром (короткие ногти, темный лак), артистка показала зрителям содержимое своего кожаного рюкзака и совершенно внятно, без инопланетной пурги, рассказала о любимых вещах.

Артистка одевается как настоящая модница. Инопланетные костюмы остались в прошлом. Фото: кадр видео.

Первым делом Жанна извлекла из сумочки старый кассетный диктофон.

- Кассетный диктофон - это друг и товарищ Жанны Агузаровой, - сообщила певица. - Прадедушка Инстаграма и всех девайсов, в котором находится великолепная волшебная магнитофонная лента.

Певица носит в сумочке кассетный диктофон. Фото: кадр видео.

Еще пара ретро-вещей в ее рюкзаке – кнопочный телефон-раскладушка и веер, за которым она любит прятаться от поклонников. В остальном арсенал красоты Жанны не отличается от косметичек большинства модниц – она предпочитает косметику Yves Saint Laurent и Lancome, парфюм – Versace.

Поклонники не узнали Жанну. Фото: кадр видео.

Летом прошлого года Агузарова доказала поклонникам, что она по-прежнему в прекрасной форме. Звезда сцены решила нетривиальным способом поддержать нашу команду на чемпионате мира по футболу. В честь очередной победы российской сборной Жанна снялась полностью обнаженной и выложила снимки на своей страничке в Инстаграме. На одной из фотографий Агузарова полностью обнажена, а ее интимные места прикрыты российским триколором. На другой артистка делает селфи перед зеркалом, гордо демонстрируя полуприкрытую грудь и оголенный живот.

Летом прошлого года Жанна Агузарова выложила в Инстаграм обнаженное селфи в поддержку российской сборной по футболу.

В последние годы артистка ведет очень закрытый образ жизни и нечасто раскрывается перед поклонниками, так что ее обнаженное селфи можно считать настоящим порывом души. Жанна живет то в Москве, то в Америке — у нее квартира в Лос-Анджелесе. Хотя Агузарова выступает нечасто, спрос на нее достаточно велик — она одна из самых дорогих звезд отечественного шоу-бизнеса: гонорары за ее корпоративы доходят до трех миллионов рублей.

Что в сумке у Жанны Агузаровой?.Кассетный магнитофон, телефон-раскладушка и внушительная косметичка что еще можно найти в сумочке королевы рок-н-ролла? #чтовсумке #ЖаннаАгузарова Для детей старше 16 лет Социальные сети VOGUE РОССИЯ Web: http://www.vogue.ru/video/ Рассылка:https://www.vogue.ru/subscription/ Facebook: https://www.facebook.com/VogueRussia Twitter: https://twitter.com/VOGUERussia Google+: https://plus.google.com/+VogueRussia/ Instagram: https://www.instagram.com/voguerussia/ Pinterest: http://pinterest.com/voguerussia/ YouTube: http://www.youtube.com/user/thevoguer... Vimeo: http://vimeo.com/voguerussia О РУССКОМ VOGUE Основанный в 1892 году, журнал Vogue главный модный журнал в мире. Сегодня он издается в 20 странах и сотрудничает с самыми талантливыми писателями, фотографами и стилистами со всего мира, неизменно являясь важной частью культурной жизни своей страны.

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Жанна Агузарова: тайная жизнь загадочной певицы

Оказывается, Жанна Агузарова остается одной из самых дорогих певиц в нашем шоу-бизнесе. На данный момент публичных выступлений она не дает (последний концерт прошел в Москве в сентябре 2016-го года). В ближайших планах - выступления на частных мероприятиях в сентябре и октябре. И, конечно, новогодние корпоративы для богатых заказчиков. Цена на них будет немаленькой: по слухам, желающим услышать классические хиты в исполнении Агузаровой придется выложить примерно 3 000 000 рублей. Один-два выступления в год - и можно жить, ни в чем себе ни отказывая. Свои большие гонорары певица тратит на автомобили - больше всего ей нравится марка «Мерседес», которые она часто меняет. Причем сама за руль не садится, предпочитая услуги водителя (подробности).