2020-07-27T08:58:07+03:00
Спорт

Родившаяся в Киеве российская гимнастка прокомментировала свое фото в обнимку с Конором Макгрегором

Снимок у себя в соцсетях опубликовала олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Каролина Севастьянова и Конор Макгрегор.Каролина Севастьянова и Конор Макгрегор.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Выигравшая в 2012 году Олимпиаду в Лондоне в составе российской команды гимнастка Каролина Севастьянова уже несколько лет как не выступает на профессиональном уровне. Спортсменка достигла пика и в свои 25 лет уже не связана активно со спортом как раньше. Некоторое время назад у себя в личном Инстаграме Севастьянова выложила фотографию, на котором она запечатлена в обнимку со знаменитым бойцом UFC, ирландцем Конором Макгрегором.

Кадр породил бурю комментариев, среди которых выделялась главная мысль - негоже, мол, так позировать в обнимку с женатым человеком. И вскоре олимпийской чемпионке пришлось ответить на критику людей из соцсетей:

- Ребята, перестаньте задавать мне такие вопросы! Я подошла к нему со своим парнем, а он был с женой, - написала в "сториз" своего личного Инстаграма спортсменка.

Каролина Севастьянова известна своими выступлениями за сборную России по художественной гимнастике. Пиком для нее стал 2012-й год. Тогда она выиграла золотые медали на чемпионате Европы в двух видах программы - в многоборье и упражнениях с пятью мячами. А в августе 2012 года Севастьянова с подругами стала первой на Олимпиаде в Лондоне. При этом, занятный факт ее биографии - спортсменка родилась 25 апреля 1995 года в Киеве. В тот момент ее родители находились в командировке в столице Украины. Но вот уже выросла Севастьянова и состоялась как спортсменка - в Москве.

А Конор Макгрегор, к слову, в начале лета объявил о том, что уходит на покой, завершив свою спортивную карьеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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