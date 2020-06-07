Конор Макгрегор снова объявил о завершении карьеры

7 Июнь 2020 2020-06-07T09:25:43+03:00

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Боец ММА Конор Макгрегор объявил о завершении профессиональной карьеры. При этом подобное заявление спортсмен делает уже не в первый раз. В последний раз он уходил из спорта в марте прошлого года

«Привет, ребята, я решил уйти из боёв. Спасибо всем за удивительные воспоминания! Какой путь это был! Вот фотография меня и моей матери в Лас-Вегасе после одного из моих титулов чемпиона мира! Выбери дом своей мечты, я люблю тебя! Всё, что ты захочешь, – твоё», - написал ирландский боец в своем Twitter.

В последний раз звезда смешанных единоборств решил возобновить свою профессиональную карьеру в MMA спустя всего девять дней после того, как он сам же и объявил об уходе. При этом 26 марта 2019 он заявлял о том, что уже заработал достаточно денег и намерен уйти из спорта, но многие эксперты и фанаты бойца сразу заподозрили неладное, ведь в 2016 году Макгрегор выступал с аналогичным заявлением.

ИСТОЧНИК KP.RU