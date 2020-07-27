2020-07-27T13:55:14+03:00
В мире

Рассекречено имя главного информатора анти-трамповского досье. В его основу легли разговоры.. украинских собутыльников

Источником оказался политолог из Незалежной Игорь Данченко
Алексей ОСИПОВ
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Президент США Дональд Трамп.Президент США Дональд Трамп.Фото: REUTERS
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Журналисты The Washington Times выяснили, кто скрывался под определением «главный анонимный источник» в досье Кристофера Стила, которое он собирал на президента США Дональда Трампа.

Экс-сотрудник британской разведки MI-5 Кристофер Стил копил компромат на Трампа перед президентскими выборами в США в 2016 году. Первоначально делая это по заказу политических оппонентов республиканца. Затем его работу оплачивал предвыборный штаб Хиллари Клинтон. Позже все заказчики отказались от услуг Стила, и он продолжил работу за свой счет, заявляя, что собранная им информация представляет огромную важность для национальной безопасности США. Часть документов Стил передавал ФБР.

Журналисты выяснили, что главным источником информации для Стила был украинский политолог Игорь Данченко.

В Твиттер-аккаунте Данченко определяет сферу своих интересов как «Россия/Евразия – политические и экономические исследования, анализ». Известно, Что он работал в компании Стила «Орбис бизнес интеллидженс», а также в американском Институте Брукингса.

Политолог Игорь Данченко. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Политолог Игорь Данченко.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Самым поразительным заключением ФБР США, которое исследовало досье Стила и беседовало с Данченко, стало подтверждение того, что информацию, которая чуть было не стала основанием для обвинений Трампа в сговоре с Россией, Данченко получал от единомышленников и… собутыльников. Сам Данченко в одной из бесед с сотрудниками ФБР признался, что информация, полученная им от третьих лиц и внесенная в досье, не стоит ни гроша.

Трамп же неоднократно называл досье Стила фальшивкой.

В нем «утверждалось», что республиканец финансировал атаки русских хакеров на серверы Демократической партии США, а также то, что между Трампом и Кремлем существовал заговор, итогом которого должна была стать победа консерваторов на президентских выборах в США в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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