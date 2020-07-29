Анекдоты: Теперь «Лебединое озеро» нельзя показывать на Западе. Вы же помните, что в этом балете черный лебедь воплощает зло

Травмпункт. Врач в шоке!

30 лысых мужиков с одинаковой черепно-мозговой травмой…

Врач:

- Да что с вами случилось-то?

- Доктор, вы того лысого, который в коме лежит, видите? Его жена со сковородой догоняла, так он, гад, в толпе решил скрыться!

* * *

У всех жизнь складывается по-разному: Иисус в 33 уже завершил карьеру, а Илья Муромец только-только покинул зону комфорта.

* * *

В суде.

- Клянетесь ли вы говорить правду, только правду и ничего, кроме правды?

- Клянусь, толстая женщина с усиками.

* * *

- Какой у вас красивый желтый кот!

- Спасибо, но на самом деле он белый - мы просто курим в квартире.

* * *

- Это вы предсказываете точную дату смерти?

- Да.

- Какая стоимость предсказания?

- 700 000 рублей.

- Почему так дорого?!

- А вы думаете, мне дешево обходятся услуги киллера?