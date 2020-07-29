Анекдоты: Теперь «Лебединое озеро» нельзя показывать на Западе. Вы же помните, что в этом балете черный лебедь воплощает зло
Травмпункт. Врач в шоке!
30 лысых мужиков с одинаковой черепно-мозговой травмой…
Врач:
- Да что с вами случилось-то?
- Доктор, вы того лысого, который в коме лежит, видите? Его жена со сковородой догоняла, так он, гад, в толпе решил скрыться!
* * *
У всех жизнь складывается по-разному: Иисус в 33 уже завершил карьеру, а Илья Муромец только-только покинул зону комфорта.
* * *
В суде.
- Клянетесь ли вы говорить правду, только правду и ничего, кроме правды?
- Клянусь, толстая женщина с усиками.
* * *
- Какой у вас красивый желтый кот!
- Спасибо, но на самом деле он белый - мы просто курим в квартире.
* * *
- Это вы предсказываете точную дату смерти?
- Да.
- Какая стоимость предсказания?
- 700 000 рублей.
- Почему так дорого?!
- А вы думаете, мне дешево обходятся услуги киллера?
ИСТОЧНИК KP.RU