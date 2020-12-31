По данным AP, власти Китая стараются ограничить любые исследования, касающиеся происхождения коронавируса, ставшего причиной пандемии.В частности, в расследовании, проведенном агентством, утверждается, что правительство КНР выдает серьезные гранты ученым и военным, которые работают над проблемой, а также строго ограничивает публикации об исследованиях.Кроме того, китайские власти поощряют продвижение теорий, в которых говорится о появлении опасного вируса не на территории Китая, а от специалистов, занимающихся исследованиями, требуют согласования результатов с правительственной группой, сформированной по указу Си Цзиньпина.В качестве доказательства сотрудники Associated Press приводят тот факт, что что им не позволили посетить регион, в котором расположены пещеры с летучими мышами-носителями «ближайшего родственника» коронавируса, ставшего причиной пандемии. Кроме того, журналисты ссылаются на интервью с различными учеными, электронные письма и внутренние документы правительства КНР.Национальная комиссия по здравоохранению Китая отказалась комментировать обвинения, а в МИД КНР заявили, что изучать проблему необходимо на глобальном уровне.