В 1990-е в сильных зарубежных чемпионатах играли две трети футболистов сборной России. Италия, Испания, Англия, Германия, Франция. В определенной степени это было подтверждением уровня наших игроков: если они востребованы в лучших командах Старого света, значит - конкурентоспособны. Нынешних сборников, играющих сейчас в европейских топ-чемпионатах, можно пересчитать по пальцам одной руки. Головин в «Монако», Черышев в «Валенсии», Миранчук (Алексей) - в «Аталанте».При этом из года в год идут разговоры о талантливой молодежи, которая вот-вот должна раскрыться и выйдет на новый качественный уровень.Кто из игроков Российской Премьер-Лиги в 2021 году может уехать в Европу? Об этом и о многом другом мы побеседовали с редактором русской версии сайта Transfermarket Артемом Заводником.Напомним, Transfermarket - мировой портал, который подсчитывает трансферную стоимость игроков чемпионатов всех стран мира. На днях он обновил цены на футболистов Российской Премьер-Лиги (ТОП-20 самых дорогих россиян по версии Transfermarket - см. «Кстати»).ВПЕЧАТЛИВШИЕ- Артем, на ваш взгляд, кто-то из игроков Российской Премьер-Лиги в ушедшем 2020 году играл так, что б можно было сказать: «впечатляюще»?- Лично на меня впечатление произвел Данила Лесовой. (22 года, полузащитник, - Авт.) Он показал серьезный прогресс в этом календарном году - хорошо начал в тульском «Арсенале», а затем перешел в «Динамо». Также впечатлил вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (21 год, - Авт.). Хорошо проявил себя в Лиге чемпионов. Больше, пожалуй, меня никто сильно не впечатлил. Конечно, Влашич провел крутой год в ЦСКА. Он еще и за сборную хорошо играл. Но вот в еврокубках не сказал бы что он чем-то выделялся.- Влашич действительно крутой год провел или крутой на фоне остальных игроков ЦСКА?- Однозначно крутой даже на уровне всех игроков РПЛ, я бы сказал. Но не было ничего такого, чтоб можно было сказать, что он вдруг стал суперзвездой. Какого-то еще одного шага не хватает - вроде яркого выступления в еврокубках. Это как раз то, после чего на игроков РПЛ обращают внимание топ-клубы и начинают их звать. Влашич сейчас набирает эти «очки», выступая за сборную. Минувшей осенью он был лидером сборной Хорватии, забивал важные голы.КАК ТОП-КЛУБЫ СЛЕДЯТ ЗА РОССИЯНАМИ- Можете объяснить, как эксперт, каким образом европейских скауты топ-клубов следят за футболистами Российской Премьер-Лиги? Просто изучают продвинутую статистику, смотрят матчи по телевизору или все-таки ездят на стадионы лично?- Если вы поговорите с любым скаутом, он скажет, что нет ничего лучше просмотра на стадионе вживую. Если вы находитесь на стадионе, вы можете увидеть какие-то нюансы, которые в видеотрансляции и статистических данных не видны. То есть вы, как скаут, можете все 90 минут игры смотреть только на одного игрока, как он себя ведет в тех или иных ситуациях, как он себя ведет без мяча. Европейские скауты, конечно, из-за пандемии, сложностей с визами и длинными перелетами редко летают на матчи чемпионата России. За игроками РПЛ они имеют возможность следить именно в еврокубках. Или играх за сборную, в том числе молодежную.- У европейских клубов нет на территории России аккредитованных скаутов, которые ездят по матчам РПЛ? Или в случае интереса скаут может приехать только из самого клуба?- Есть, конечно, клубы, которые пользуются услугами скаутов-фрилансеров. Им ставят задачу: посмотрите, снимите человека на камеру. Но большие клубы опираются именно на своих селекционеров. Это непредвзятые люди, которые находятся внутри клуба и точно знаю, что нужно тренерскому штабу.ПОСЛЕ УХОДА ТЕДЕСКО ИЗ «СПАРТАКА» УЙДУТ И ДРУГИЕ ИНОСТРАНЦЫ?- «Спартак» всегда остается командой, которую больше всего обсуждают в России при любых результатах, неважно, наверху они в турнирной таблице, или внизу. Уже известно, что главный тренер Доменико Тедеско не будет продлевать контракт с московским клубом. Он дорабатывает полгода и уезжает. Как вы думаете, после его заявления не станут ли активно искать варианты с переходами в Европу иностранные лидеры «Спартака» - Жиго, Ларссон, Крал, Понсе?- Я не знаю, насколько это повлияет именно на команду, но сам тренер будет пытаться себя за эти полгода показать, «продать», так сказать. Известно, что к Тедеско есть интерес в Италии и Германии. Чем выше прыгнет его нынешняя команда, «Спартак», тем лучше будет для самого тренера с будущим трудоустройством. Что касается игроков… Джордан Ларссон - известная фигура, он игрок сборной Швеции, за ним следят в Европе. Если он будет так же прогрессировать, возможно, по нему возникнут какие-то дельные предложения. Многое будет зависеть от самого клуба, готов он будет отпускать Ларссона, или нет. Спрос на Жиго, насколько известно, есть у него на родине, во Франции - со стороны «Лиона». Тут тоже все зависит захочет ли сам футболист уходить, захотят ли его отпускать. Понятно, что клубу невыгодно продавать своего лидера по цене, которая ниже определенного уровня.Есть в Европе интерес к Кралу. Но мы видим, что он пока не показывает какой-то стабильный уровень. Есть матчи, где он прямо звезда полузащиты, а следующую игру он может и провалить. Понсе - более ограничен, он более зависимый игрок, чем Ларссон. Его надо правильно встраивать в систему. У Понсе было много авансов, когда он переходил из Аргентины в Италию. Но он не смог себя зарекомендовать в более сильном чемпионате. Поэтому тут, думаю, скауты в отношении Понсе в дальнейшем будут более осторожны. Плюс, он еще молодой, ему есть, куда развиваться. Но я не думаю, что «Спартак» прям с уходом Тедеско вдруг решит продать всех своих лидеров и строить принципиально новую по составу команду.КОКОРИН ПОДЕШЕВЕЛ И УЕДЕТ В ИТАЛИЮ?!- Когда мы говорим об авансах - полгода назад самые громкие авансы раздавались Александру Кокорину, который перешел в «Спартак» из «Сочи». В «Спартаке» провалился - два гола с пенальти за полгода для человека, которого называют лучшим нападающим своего поколения, это пшик. Вы обновили трансферную стоимость игроков РПЛ и цена на Кокорина упала с 6 млн евро до 4,5 миллионов. Вы ранее рассказывали, что изменение цен на сайте обсуждается коллегиально. Стоимость Кокорина могла опуститься еще ниже?- На мой взгляд, переход в «Спартак» был для Кокорина заведомо неправильным решением. Думаю, в «Локомотиве» или «Динамо» он был бы более уместен. Зная, какое внимание СМИ было к Кокорину по нефутбольным причинам, переходить в самый обсуждаемый клуб на территории СНГ, где внимание - к любым мелочам… Мне кажется, ему надо было переходить в команду, где фон потише, поспокойней. Не знаю, что и кому он хотел этим переходом доказать, но не очень у него получилось... «Вилка» по изменению цены Кокорина во время обсуждения была - 4-5 млн евро. В итоге мы сошлись на цифре посередине - 4,5 миллиона. Примерно такая же дискуссия у нас была по Смолову. Потому что мы их с Кокориным часто сравниваем. Возраст один. Позиция одна. Способности и ожидания - примерно одни и те же. (Нападающий «Локомотива» Федор Смолов за полгода так же потерял в трансферной цене - с 6 млн евро до 4,5, - Авт.).- На фоне того, что Кокорин ничего толком не показал в «Спартаке», забавно читать новости, что им интересуется итальянская «Фиорентина». Он действительно интересен в Серии А?! Или это агентские вбросы?- Нет никаких подтвержденных фактов интереса к Кокорину из Европы. У «Фиорентины» есть очень молодой и талантливый сербский нападающий Влахович. Он по своим показателям, по своей игре, немного похож на Кокорина. Но ему 19 лет. Покупать вместо него нападающего, которому почти 30 лет, смысла нет. Тем более, что у «Фиорентины» сейчас немножко другие заботы, они сейчас в нижней части таблицы. Мне кажется, может когда-то и был интерес к Кокорину из Италии, но сейчас кто-то просто достает старые слухи и пытается их «разогреть», чтобы поддерживать интерес к игроку. Я не знаю, от кого это исходит, от агентов или от СМИ, но у нас нет никаких предпосылок, чтобы думать, что Кокорин реально может перейти в Италию. Если летом были какие-то разговоры о его переходе за границу, то сейчас об этом нет речи.НАКОНЕЧНИКИ «ЗЕНИТА»- От «Спартака» к «Зениту». Несколько недель назад футболист питерского клуба Себастьян Дриусси сделал заявление, что несколько лет играет в «Зените» не на своей позиции. Говорят о его предстоящем уходе. Дриусси кому-то интересен в Европе? У «Зенита» есть шанс продать его в другую команду с профитом?- По нашей информации, им интересуются в первую очередь в его родном чемпионате, аргентинской Суперлиге - «Ривер Плейт» его бы с удовольствием вернул, а также в МЛС, американском чемпионате. В Европе, в топ-чемпионатах, уже довольно давно не слышно об интересе к Дриусси. Иногда возникают слухи, что к Дриусси присматриваются турецкие клубы. В любом случае, непонятно, как его собираются использовать в новых командах - если снова на фланге, тогда нет смысла переходить из «Зенита», а если в центре нападения - он как форвард себя показывал только несколько лет назад в «Ривер Плейте». Если я не ошибаюсь, «Зенит» в свое время заплатил за игрока 16 млн евро. С выгодой его продать сейчас точно не удастся. Тем более, что у него осталось полгода контракта. Если его отпустят за 3-4 миллиона евро, максимум за 5, это уже можно будет считать большим успехом.- Главный наконечник «Зенита» - иранец Сердар Азмун. Человек несколько сезонов подряд, играя за разные клубы, показывает свой уровень в РПЛ. К нему есть со стороны команд европейских топ-чемпионатов?- В Италии к нему стабильно есть интерес. Среди претендентов часто называли «Наполи» и сейчас снова появились такие слухи. Потому что Милик будет уходить, Льоренте тоже покинет «Наполи». Им нужен новый центральный нападающий. А Азмун очень похож по своим характеристикам именно на Милика. Чистый форвард, наконечник, достаточно быстрый. Поэтому, я думаю, будут вестись переговоры. Но тут все зависит от амбиций самого игрока, готов ли он, и от позиции «Зенита». Я слышу заявления, что за Азмуна хотят больше 30 миллионов евро. В нынешней рыночной ситуации слабо верится, что кто-то его захочет купить за такие деньги. Максимум – 20-25 миллионов. (По версии Transfermarkt сейчас 25-летний Азмун стоит 23 млн евро, а еще в октябре 2020-го стоил 20 млн, - Авт.).- Помимо Серии А в каком из топ-чемпионатов Азмун мог бы заиграть?- В принципе, Азмун такой нападающий, которому могут подойти несколько чемпионатов. Он во Франции может играть, и в Германии. Все зависит от настроя самого игрока и от того, насколько он готов к адаптации к новой команде и стране. Там другие скорости. И стиль игры тоже отличается. Если он сам готов к конкуренции, он везде может заиграть. Нельзя сказать, что в этой стране он не раскроется, а вот в этой непременно заиграет. Он может, условно, как когда-то Саломон Рондон (еще один экс-игрок «Зенита», - Авт.), перейти в середняк Английской Премьер-Лиги и стать очень забивным форвардом. Или перейти в топ-клуб Серии А и там полностью провалится.«МЫ СЛЕДИМ ДАЖЕ ЗА «ТАМБОВОМ» И «УФОЙ»- Вы так уверенно ориентируетесь в игроках РПЛ. Можете открыть секрет, вы как редактор русской версии Transfermarkt смотрите вообще все матчи РПЛ?- Весь тур иногда не получается, потому что бывают параллельные матчи. Но в среднем - 5-6 игр за тур смотрю. Это только в чемпионате России. Параллельно бывает еще несколько матчей ФНЛ и Украинской Премьер-Лиги. Так что выходные для меня - самые настоящие рабочие будни. (Смеется). Так что я рад, что сейчас у нас длинный перерыв.- В РПЛ вы как выбираете матчи? Смотрите только те, где играют клубы из верхней части таблицы?- Я не сказал бы. Конечно, интересно смотреть топ-клубы, матчи, где играют, скажем, «Зенит» -ЦСКА, или «Спартак» - «Зенит», или «Краснодар» с кем-то из них. Такие матчи в приоритете. Но иногда я смотрю и не столь интересные игры вроде «Тамбов» - «Уфа». Потому что за этими командами тоже нужно следить, отсматривать. Так что если есть время, если эти игры не пересекаются с другими матчами, я стараюсь смотреть вообще все.КТО УЕДЕТ В ЕВРОПУ?- Итоговый вопрос нашей сегодняшней беседы. Кто из игроков Российской Премьер-Лиги в наступившем 2021 году имеет самые большие шансы уехать в серьезный европейский чемпионат?- На мой взгляд, наше обновление цен в конце 2020 года показало самый явный вариант - это Никола Влашич из ЦСКА. (Хорвату сейчас 23 года. С весны 2020 года его трансферная стоимость выросла с 17,5 млн евро до 30 млн, - Авт.). Игрок играет на стабильно высоком уровне. Проявляет себя и в нашем чемпионате, и в сборной. Самое главное - это его ментальность. Он знает английский язык (до ЦСКА футболист провел полтора года в английском «Эвертоне», - Авт.). Он готов к новым вызовам. По его характеру видно, что он готов адаптироваться и работать. Такое ценится. У нас в Transfermarkt были внутренние обсуждения по Влашичу, его сравнивали по игровым характеристикам с Александром Головиным. У Головина пик стоимости был после успешного ЧМ-2018 - 25 млн евро. А тут мы Влашича повышаем до 30. Но в данном случае плюс игрока - ментальность, настрой и то, что хорваты успешно приживаются в топ-чемпионатах. Намного лучше, чем российские игроки.- А из россиян вообще никого не горизонте?- Полузащитник Дмитрий Баринов из «Локомотива» очень интересен нескольким немецким клубам. Он как раз такой футболист центральной оси, который быстро встраивается в разные игровые модели. И он по своему характеру, настрою, очень подходит Бундеслиге. Я считаю, что Баринов - если он дай бог вернется после травмы на тот же уровень - из российских игроков будет номером 1 в списке приоритетов для перехода в Европу. К сожалению, травма, затормозила весь этот процесс.Из российских футболистов еще можно назвать вратаря Сафонова. На молодых вратарей есть спрос, но кто захочет за него платить 15-20 миллионов евро, а может даже больше? Остальные наши молодые футболисты на данный момент еще не достигли серьезного уровня, когда ими начинают предметно интересоваться за границей. У Шапи и Чалова нет стабильности. Они то замечательно играют, то их вообще не видно. Лесовой только постепенно поднимается на другой уровень. С ним нужно подождать еще один сезон, как минимум. Так что из российских интерес может быть к Баринову и Сафонову в первую очередь.КСТАТИТОП-20 самых дорогих россиян по версии Transfermarkt1. Александр Головин (Монако, Франция), 24 года, €20 млн2-3. Алексей Миранчук (Аталанта, Италия), 25 лет, €18 млн2-3. Марио Фернандес (ЦСКА), 30 лет, €18 млн4. Матвей Сафонов (Краснодар), 21 год, €15 млн5. Антон Миранчук (Локомотив), 25 лет, €14 млн6. Роман Зобнин (Спартак), 26 лет, €13 млн7-9. Федор Чалов (ЦСКА), 22 года, €12 млн7-9. Дмитрий Баринов (Локомотив), 24 года, €12 млн7-9. Артем Дзюба (Зенит), 32 года, €12 млн10. Александр Максименко (Спартак), 22 года, €11 млн11. Георгий Джикия (Спартак), 27 лет, €9,5 млн12. Шапи Сулейманов (Краснодар), 21 год, €9 млн13-14. Иван Обялков (ЦСКА), 22 года, €7,5 млн13-14. Зелимхан Бакаев (Спартак), 24 года, €7,5 млн15. Далер Кузяев (Зенит), 27 лет, €7 млн16-20. Игорь Дивеев (ЦСКА), 21 год, €6 млн16-20. Александр Соболев (Спартак), 23 года, €6 млн16-20. Вячеслав Караваев (Зенит), 25 лет, €6 млн16-20. Магомед Оздоев (Зенит), 29 лет, €6 млн16-20. Юрий Газинский (Краснодар), 31 год, €6 млнЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМесси обогнал Пеле, а Роналдо - ЛевандовскиК концу 2020 года самые известные футболисты обновили рекорды (подробности).