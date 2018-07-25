2018-07-25T21:10:18+03:00
Спорт

Александр Головин выбрал «Монако»

И стал самым дорогим футболистом в истории России: сумма трансфера составит 30 млн евро
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Александр Головин сменит ЦСКА на красно-белые цвета "Монако".Александр Головин сменит ЦСКА на красно-белые цвета "Монако".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Полузащитник сборной России Александр Головин определился с клубом, в котором он продолжит карьеру. Битву российских миллиардеров Абрамович – Рыболовлев выиграл владелец «Монако». 22-летний футболист переходит в его клуб. Сумма трансфера составит 30 млн евро, и таким образом Головин становится самым дорогим игроком в истории российского футбола – за Аршавина и Жиркова платили английские «Арсенал» и «Челси» меньше. В четверг российский футболист должен пройти медосмотр в «Монако», после которого заключит контракт на 5 лет.

«Челси» Романа Абрамовича изначально считался фаворитом в борьбе за Головина. Но английские менеджеры были не столь настойчивы: по неофициальным данным они предлагали на 5 млн евро меньше, чем «Монако». В то же время конкуренция за место в составе английского клуба намного выше, и был риск, что там Головин будет рассматриваться прежде всего как игрок запаса.

Чемпионат Франции проще, чем английская Преьмер-лига. А «Монако» является вице-чемпионом и славится тем, что умеет раскрывать молодые таланты. Например нападающего сборной Франции Мбаппе довели до статуса одного из лучших игроков мира именно там. При этом у клуба тоже российский владелец – миллиардер Дмитрий Рыболовлев. «Монако» он купил в 2011 году, вложил в него сотни миллионов евро, но при этом в последние годы получает довольно серьезную прибыл от продажи футболистов. Генеральным менеджером клуба является еще один россиянин – Вадим Васильев. Он и вел переговоры с владельцем ЦСКА Евгением Гинером, и добился в них успеха.

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