- ...Виталий Алексеевич, вы в курсе, что сейчас с «Огоньком» происходит?- Все там ошарашены совершенно. Им просто объявили в пятницу, что с понедельника они все уволены. Ни переговоров, ничего.Они составляли последний номер, и в конце дали колонку, что, мол, сегодня мы узнали, что мы все уволены. Но - тут может быть и другой вариант.- И какой же?- Многие известные журналы перешли в интернет. Сейчас туда переходит многое. Но тут им ничего не объявили, просто выгнали коленом под зад, как у нас положено.- У нас так не положено, Виталий Алексеевич.- Я не уверен, что у вас, Александр, есть контракт. У меня, когда я работал в Америке, был контракт. И там было написано, на каком основании меня можно уволить, а на каком - нельзя.- Я - на контракте.- А в «Огоньке» их держали без контрактов. Поэтому выкинули - и всё.У меня в Америке в контракте было записано, что, если я погибну на работе, в самолете или где-то, то моя семья получает мой двухгодовой оклад.- С кем у вас был контракт?- В Бостонском университете я 10 лет работал.- Понятно. И все же... Как вы прокомментируете потерю - а она, похоже, реальна - такого СМИ, как \\"Огонек“?- Сейчас у меня разные чувства.С одной стороны, мне обидно, что «Огонек» закрылся. 121 год же журналу. Это огромный кусок истории не только нашей журналистики, но истории страны.У меня, кстати, «Огонек» достигал тиража 5 миллионов, а сейчас у журнала было около 40 тысяч, и они были счастливы, когда дотягивали до этого.Мне по-человечески очень обидно, что «Огонька» больше нет.Но, с другой стороны, я понимаю, что его задули. Если это чисто волевое решение издательства «Коммерсант», это обидно, а если «Огонек» заменят каким-то интернет-изданием, как я уже предположил в начале нашего разговора, будем следить, что из этого получится.Я вообще-то люблю читать бумагу, я старорежимный человек.- А, может быть, все - неспроста? Ведь и Коротич, и «Огонек», - как некоторые всерьёз считают, разрушали Советский Союз, искажали нашу историю... Может, то, что происходит - расплата за все это?- Если совсем серьезно, то народ наш – не идиоты. Каждую пятницу утром возле газетных киосков стояла очередь, ждали, когда привезут «Огонек». Если говорить о том, кто больше скомпрометировал нашу страну, - то газета «Правда», я думаю, больше приложилась к этому, чем журнал «Огонек».Мы получали каждый день около тысячи писем. Читать их никто полностью не мог, хоть у нас и был большой отдел писем. И Валя Юмашев (выходец из «Комсомолки») возглавил работу по изданию этих писем книгами. К нам были допущены представители из американских, немецких, французских издательств. И вот в Америке два тома вышло, в Германии - том вышел, в Англии... – тома писем людей в «Огонек».Меня уговорили тогда написать предисловие к этим томам. Я написал - оно начиналось словами: «Тут нечему радоваться. Такое может быть только в стране, где люди не верят своему правительству».О чем нам писали в письмах? О том, что крыша течет, что муж пьет, что уволили с работы.- Вы тогда что же - против Ельцина, что ли, были?- Знаете, я против него всегда был. Я не люблю пьяниц. Не люблю, когда пьяница руководит. Я всех пьяниц повыгонял из «Огонька» тоже.Я говорил, что только плохая власть может заставить людей писать в газеты и в журналы, а не обращаться к депутатам, министрам, тем людям, которым они поручили руководить страной. Они обращались к нам.С одной стороны, это была честь для нас, а, с другой, это был показатель того, что страна загибается.- Я по вашему тону понял, что «Огонек» мы не спасем.- Нет, его спасать не надо...Я знал, как жить и работать при советской власти. Я ее, в принципе, разрушать не мог, она сама разрушалась. Я вам как-то уже цитировал фразу, сказанную мне Горбачевым: «Да чего ее разрушать? Ее толкнуть немножко – она сама завалится». Она и завалилась.- То есть вы с Горбачевым помогали только?- Знаете, я бы сказал, тут сложнее. Мы знали, что власть эта изжила себя. Мы стали жертвами социального эксперимента, который был, в общем-то, безуспешным. Потому что китайцы это сделали лучше, а у нас получилась фигня. Эти лентяи, которые в женевских и берлинских кафе фантазировали, сделали эту страну… Она оказалась нежизнеспособной. Она 70-80 лет прожила, и это был ее возраст.- А в чем тогда главная причина крушения «Огонька»? Журнал же, как вы заметили, 121 год прожил.- Он прожил с остановками. «Огонек» в 1899 году начал выходить. (Потом был перерыв.) В 1918 году журнал запретили. Затем пришел Кольцов, и он стал редактором сразу двух журналов – «Крокодила» и «Огонька». Кольцова расстреляли, но «Огонек» остался.- То есть, сейчас в третий раз его закрывают?- Да. То есть, он может и возродится, но в том, бумажном виде, боюсь, уже не воскреснет.Когда я уходил из «Огонька», я говорил, что он уже свое прожил, уже нужен другой журнал. Я даже подумал когда-то, что, наверное, можно было бы сделать издание типа «Плейбоя». У нас его идею исказили, но это журнал…- Я не хочу «Плейбой»!- Нет, это издание для 50-летних интеллигентов. Там была одна голая девичья жопа на весь журнал на развороте. Но там были и рассказы Хемингуэя, там были интервью с Фиделем Кастро. Это был такой журнал для 50-летних дураков.Но прежний «Огонек»… Мы играли на том, что рассказывали правду о стране. А у людей лимит на ее восприятие быстро исчерпался, им это надоело, им хотелось развлекаться, отдыхать, смотреть прыгающую на экране попсу.Мы их перекормили рассказами о том, где воруют, и кто ворует больше всего. Надо было давать больше положительного какого-то материала. Нужно было делать немножко другой журнал, и положительный материал можно было давать по-другому.В принципе - как сейчас «Комсомолка» дает, в каком-то дозированном, интересном варианте. И это хорошо.И вот здесь, где-то между «МК» и «Комсомолкой», можно было построить интересный журнал, но некому было это делать. А я поехал учить американцев журналистике.- Но вы их не очень-то выучили. У нас журналистика лучше, чем в Америке.- Понимаете, у нас - другое. Дело в том, что все-таки на Западе немножко хотя бы учат информации. У нас была не информация, а пропаганда.У них полагается давать информацию отдельно, а в конце первой тетрадки больших газет идет 1 или 2 страницы комментаторов. Вот они там комментируют эти новости, конечно, препарируя, отбирая те, которые хочется. Но все равно полагалось, чтобы на первых полосах были новости без комментариев.У нас же комментарии были перемешанные часто. Они преобладали над новостями. Поэтому у нас получилось так, как в газете «Правда».Не то, что говорили, - дескать, американский президент сказал то-то, а потом опровергали. А - сразу: американский президент изрек очередную клевету на нашу великую страну.- Виталий Алексеевич, давайте все же на оптимистичной ноте наш разговор закончим. Можете еще раз обосновать свою мысль, что это уже третье закрытие журнала «Огонек», но это не гибель, и мы будем надеяться, что он воскреснет в каком-то виде?- Конечно, могу. Но только - таким вот образом. Во всех русских легендах и сказках добрый молодец три раза окунается в живую воду и опять выскакивает, как новенький.