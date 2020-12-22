На следующий неделе выйдет последний онлайн-номер журнала

В понедельник, 21 декабря, вышел последний бумажный номер журнала "Огонёк". На следующий неделе выйдет последний онлайн-номер журнала, печатавшегося с 1899 года.

- "Огонёк", который вышел в этот понедельник, - уникальный. Это последний "бумажный" номер, который выпустила редакция в её нынешнем составе с 2009 года,- с тех пор, как "Огонёк" купил издательский дом "Коммерсантъ" по решению своего владельца. Выйдет, правда, ещё один номер на следующей неделе - последний уже онлайн, но что будет дальше с журналом, которому только что исполнился 121 год, - интрига, - говорится на сайте издания "Коммерсантъ".

В сообщении на сайте также сказано, что сотрудникам "Огонька" сообщили об увольнении из-за "оптимизации организационно-штатной структуры" издательского дома.