В 2020 году миллионы людей по всему миру выбирали президентов и глав правительств. Выборы состоялись в Тайване, Сингапуре, Мьянме, США и других странах.В наступившем, 2021-м жители ряда государств также придут на избирательные участки. И их голоса, возможно, изменят политическую ситуацию в масштабах регионов и континентов.ЭфиопияГолосование должно было пройти в августе 2020 года. Но из-за пандемии выборы перенесли. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед прошлой осенью сообщил о нападении сторонников партии «Народный фронт освобождения Тиграя» на базу федеральных вооруженных сил в штате Тиграй. В стране объявили чрезвычайное положение. Когда-то Абий считался лидером, принесшим стабильность и процветание Эфиопии. В 2019 года он был удостоен Нобелевской премии мира. Но, по мнению экспертов, скатывается к автократии, подписывая приказы на арест лидеров оппозиции и подавляя политические свободы.ЭквадорЖители этой страны пойдут на избирательные участки, чтобы выбрать нового президента и Национальное собрание. Действующий президент Ленин Морено решил не баллотироваться на второй срок. Он подвергся критике за жестокое подавление протестов, вспыхнувших в октябре 2019 года после отказа субсидирования цен на бензин. Проведенные опросы показали, почти 67% населения страны не заинтересованы в предстоящих выборах. А еще 60% заявили, что вообще не голосовали бы, если это не было бы обязательным.НидерландыГолландцы отправятся на избирательные участки, чтобы избрать 150 членов нижней и более влиятельной из двух законодательных палат парламента страны. Премьер-министр Марк Рютте и его Народная партия за свободу и демократию находятся у власти в течение 10 лет и, как ожидается, продемонстрируют еще один сильный результат.ПеруТам изберут нового президента, 130 членов Конгресса и 25 губернаторов регионов. Страна надеется на политическую стабильность. В прошлом месяце в Перу за одну неделю сменились 3 разных президента! В стране - слабая партийная система, и многие избиратели не поддерживают ни одного из нынешних кандидатов.ИракЖители страны досрочно, на год раньше запланированного срока проголосуют за новый парламент, называющийся Советом представителей. Премьер-министр Адель Абдул-Махди в 2019 году ушел в отставку в знак протеста против политической коррупции и неспособности правительства поставить интересы иракцев на первое место.ИранЗакон ограничивает право президента Хасана Рухани баллотироваться на второй срок. Сейчас он старается прикладывать максимум усилий к возвращению Соединенных Штатов к ядерной сделке.ЗамбияПрезидент правящей партии «Патриотический фронт» Эдгар Лунгу баллотируется на третий срок. Его главным противником является Хакаинде Хичилема. Пока же они соревнуются в том, кто лучше подготовлен для восстановления экономики страны.ГонконгВыборы в Законодательный совет города были отложены из-за пандемии. Многие расценили это решение как еще один шаг Китая к подавлению движения, желающего сохранить независимость Гонконга от Поднебесной.ФРГНемцы изберут первое за 16 лет правительство, которое возглавит не Ангела Меркель. Она уходит на пенсию.Никарагуа75-летний президент страны Даниэль Ортега намерен остаться на четвертый срок подряд. Он контролирует большинство рычагов власти в стране.ИзраильЭто будут четвертые досрочные парламентские выборы за последние два года – рекорд для еврейского государства. Жители страны надеются, что депутаты Кнессета смогут, наконец, сформировать жизнеспособное правительство.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИзраиль пошел на рекорд: страну ждут очередные досрочные выборыЧетвертые за два года выборы пройдут весной 2021 года (подробности).