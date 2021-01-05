Как сообщают зарубежные СМИ, врач из ФРГ Яэль Адлер выступила с предупреждением, что кожный зуд может сигналить о серьезных проблемах в организме. В том числе быть признаком развития онкологических заболеваний. Прокомментировать это заявление мы попросили врача-онколога, члена Европейского общества онкологов (ESMO) и Американского общества онкологов (ASCO) Дмитрия Олькина.- Зуд действительно может сопровождать онкологические заболевания, - подтверждает врач. - При этом замечено, что такой признак более распространен при гематологических злокачественных новообразованиях. При солидных опухолях (то есть таких, которые имеют определенную локализацию: рак молочной железы, рак легкого, предстательной железы, мочевого пузыря и т.д. - Ред.) кожный зуд встречается реже.КОНКРЕТНОСреди заболеваний, которые сопровождаются зудом чаще других, можно выделить такие: лимфома Ходжкина, неходжкинская лимфома; миелопролиферативные синдромы, такие как истинная полицитемия, грибовидный микоз; а также лейкозы и гистамин-продуцирующие карциноидные опухоли желудка.Зуд, связанный со злокачественными новообразованиями, может представлять собой паранеопластический синдром, поясняет Дмитрий Олькин. Так врачи называют комплекс признаков, которые появляются при раке в результате неспецифической реакции организма на опухоль или в результате продукции ее клетками биологически активных молекул. Иными словами, это результат воздействия опухоли на обмен веществ человека.- Также зуд может появляться, например, при синдроме защемления нерва опухолью (известны опухоли позвоночника, вызывающие брахиорадиальный зуд), - продолжает эксперт. - Кроме того, зуд может быть результатом кожных метастазов.КСТАТИЗуд у онкологических больных также может быть вызван лечением самого заболевания, отмечает Дмитрий Олькин. Например, такое встречается при молекулярно-направленной терапии — когда применяются препараты - ингибиторы рецептора эпидермального фактора роста EGFR, ингибиторы тирозинкиназы, ингибиторы BRAF, ингибиторы MEK, ингибиторы контрольных иммунных точек. Кроме того, зуд может проявляться в случае приема опиоидов, которые часто назначаются для снятия боли у онкологических больных.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлавный онколог назвал самые важные достижения в диагностике и лечении рака в РоссииАкадемик РАН Андрей Каприн выделил наиболее перспективные направления в борьбе против «болезни века» в наступившем году (подробности).