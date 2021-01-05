- Коронавирус пока не отступает, но и рак «отдыхать» не собирается, - говорит главный онколог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. Несмотря на пандемию, российская онкослужба продолжала работать непрерывно, удивляя коллег многих зарубежных стран. «Выстоять нам помогла грамотная структура онкологической службы, доставшаяся в наследство от СССР, - рассказал в интервью «КП» Андрей Дмитриевич. - Наши великие учителя были очень мудрыми людьми. 30 апреля 1945-го года в сложные послевоенные дни правительство СССР подписало постановление о создании онкологической службы Советского Союза. Построенная тогда система онкодиспансерной помощи спустя 75 лет оказалась настолько совершенной, что даже несмотря на пандемию коронавируса мы смогли сохранить ее работоспособность в полном объеме. Дело в том, что для диагностики, а главное – лечения онкологических заболеваний были предусмотрены именно отдельные, можно сказать «монопрофильные» - онкологические – диспансеры, которые в 2020 году не были перепрофилированы. В них гораздо проще оказалось наладить противоэпидемический режим».По просьбе «Комсомолки» академик Каприн назвал главные достижения 2020-го года и самые перспективные направления в диагностике и лечении рака в нашей стране.1. Новейшие методы лучевой диагностики выходят в массовый масштаб.- Одним из важнейших направлений в борьбе против рака сейчас является доступность самых современных, передовых методов лучевой диагностики, - говорит Андрей Дмитриевич. - Сегодня мы можем обеспечить пациентам в России бесплатный, оперативный, без долгих очередей, практически во всех регионах доступ к ПЭТ-диагностике (эффективный современный метод диагностики онкологических заболеваний. - Ред.). Этого удалось добиться, в том числе, благодаря применению отечественных препаратов-радионуклидов. Наш Центр при поддержке Минздрава России ведет самую активную работу по их разработке, испытаниям и внедрению в клиническую практику.2. Повышение доступности молекулярно-генетических и иммуногистохимических методов исследований (ИГХ).- Количество таких исследований растет, - рассказывает академик Каприн. - Во всех национальных медицинских исследовательских центрах и региональных онкодиспансерах появились суперсовременные лаборатории, которые позволяют нам делать и молекулярно-генетические исследования, и ИГХ. На основе полученных результатов химиотерапевт имеет возможность подобрать для пациента самые высокоэффективные схемы лечения и таргетные препараты.3. Индивидуальные программы терапии рака.- Еще одно важное направление, которое неразрывно связано с двумя предыдущими и как бы следует из них — выработка индивидуальных программ лечения, исходя из результатов современных диагностических методов, - продолжает академик Каприн. По его словам, в НМИЦ радиологии, например, для подбора оптимальной схемы лечения пациента собирается консилиум из врачей-онкологов трех специальностей: химиотерапевт, специалист по лучевой терапии и хирург. Нередко приглашается также патоморфолог (специалист, изучающий изменения в строении органов и тканей, вызванные болезненными процессами. - Ред.). И каждому пациенту предлагается индивидуальный план лечения.4. Развитие ядерной медицины.В нашей стране продолжают развиваться технологии спасения онкобольных с помощью радиоактивных препаратов и методов их применения. В числе новейших технологий - так называемая альфа-эммитерная брахитерапия. «Брахитерапия - это разновидность лучевой терапии, при которой источник излучения вводится непосредственно в опухоль и высокоточно уничтожает раковые клетки, не повреждая окружающие ткани, - поясняет Андрей Дмитриевич. - Уникальность альфа-частиц заключается в том, что в отличие от других известных излучений они не только разрушают клетки опухоли, но и способствуют выработке защитных свойств иммунной системы».Еще один передовой метод - радиоэмболизация. В сосуды пациента, питающие опухоль, вводятся специальные стеклянные микросферы. Они содержат радионуклидный препарат иттрий-90 отечественного производства. «В мировой практике этот метод известен, но применяется ограниченно - из-за крайней сложности исполнения и высокой стоимости препаратов, - поясняет академик Каприн. - В России началось производство отечественных микросфер на основе радионуклида иттрия-90. И это позволило начать внедрение метода радиоэмболизации в практику». С помощью такой технологии удается остановить рост опухоли почти у 90% больных раком печени. Продолжительность жизни пациентов увеличивается в 2 - 3 раза по сравнению с другими стандартными методами лечения, когда радикальную операцию выполнить невозможно (радикальная операция возможна только у 20% больных).ВАЖНОБудущее ядерной медицины, уверен главный онколог Андрей Каприн, за тераностикой. Это уникальная методика, которая сочетает в себе диагностику радионуклидным препаратом и одновременно лечение опухоли или метастазов другим радионуклидом, который «привел» за собой его диагностический «собрат».5. Телемедицинские консультации ведущих экспертов для пациентов в любой точке страны.- Для онкологической службы это по-настоящему серьезное оружие против рака, особенно в период пандемии, - говорит Андрей Дмитриевич о телемедицинских консультациях. - Мы давно пользуемся этими методиками. Каждый вторник и пятницу в течение уже 5 лет проводим межрегиональные онлайн-конференции, где разбираем сложные клинические случаи. До 60 региональных диспансеров и больниц выходят к нам на связь, иногда присоединяются и другие национальные медицинские исследовательские центры.Как поясняет главный онколог, также ежедневно проводятся телемедицинские консультации в режиме «врач-врач» через специальную платформу, которая гарантирует защиту данных пациента.НА ЗАМЕТКУЧтобы получить консультацию ведущих специалистов страны, пациенту нужно обратиться к своему лечащему онкологу. Врач может по телефону и через специальную платформу связаться со специалистами НМИЦ радиологии Минздрава либо еще трех ведущих онкоцентров России: НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова в Санкт-Петербурге и НМИЦ онкологии в Ростове и оставить заявку на консультацию.«Мы назначаем дату и время телеконсультации, как правило, в срок 1- 2 дня. И пациент, и его лечащий доктор получают второе мнение по плану лечения своего заболевания, не выезжая из региона, - говорит академик Каприн. - С начала эпидемии количество таких обращений в наш центр выросло в разы. Сейчас мы проводим до нескольких десятков таких консультаций в день. Поэтому призываем наших пациентов и наших докторов в регионах не стесняться использовать этот ресурс».6. Создание центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).Они предназначены в первую очередь для того, чтобы приблизить оказание качественной онкологической медпомощи к месту жительства пациентов, отмечает Андрей Дмитриевич. В таких центрах проводится и диагностика с использованием передовых технологий, и консультирование пациентов, и противоопухолевая лекарственная терапия. Плюс больные могут направляться в ЦАОПы для диспансерного наблюдения, чтобы не пропустить рецидив рака.БУДЬ В КУРСЕ!Куда обращаться с вопросами и за консультациями27 марта 2020 г., в самый разгар весенней волны пандемии на базе ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России была открыта круглосуточная «горячая линия» для пациентов с онкологическим диагнозом. «Наши специалисты готовы помочь каждому, кто обратится за помощью, ответить на все волнующие вопросы», - говорит главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Телефон «горячей линии»: 8 800 444 31 02.Также активно работает форум для пациентов на сайте Главного онколога и официальный блог главного онколога в Instagram. Там специалисты тоже письменно отвечают на вопросы пациентов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСемь прорывов в медицине, которые помогут нам сохранять здоровьеСамые важные и перспективные достижения для kp.ru выделила и прокомментировала профессор Сеченовского университета Марина Секачева (подробности).