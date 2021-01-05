Пользователи Интернета обсуждают видео, на котором запечатлена ссора двух роботов.Туту и Ванбао работают в одной из библиотек в китайской провинции Цзянси. Их задача – помочь найти читателям нужные книги.Один из посетителей обратился к роботу за помощью, но в дело вмешался второй робот. Между ними началась ссора.Человекоподобные машины стали обмениваться колкостями, отворачиваться друг от друга. Посетители библиотеки сняли свару на видео.Ванбао, в итоге, решил помириться и признал свою вину. Туту, похоже, простил собрата, но заявил, что тот подвержен частым сменам настроения и непостоянству.И свидетели ссоры, и пользователи Интернета, увидевшие видеоролик, сочли поведение роботов милым.Среди прокомментировавших увиденное есть и немало скептиков, которые считают сцену постановочной. Очевидцы же настаивают на том, что видео подлинное.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРобот по имени Даша: В новом московском МФЦ взяли на стажировку андроидовСтоличные роботы антропоморфные, то есть собраны по человеческому образу и подобию (подробности).