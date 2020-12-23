На четвертом этаже нового ТЦ «Щелковский» 21 декабря открыли флагманский офис госуслуг. Интерьеры под стать магазину дорогой техники: глянцевый, но не вычурный хай-тек. Встречают гипервежливые администраторы, можно выпить кофе и посидеть в мягких рабочих зонах, с лампами, розетками и приставным столиком.В штат приняли не только десяток сотрудников, но и роботов — Алекса и Дашу. Они антропоморфные, то есть собраны по нашему образу и подобию. Реснички колышутся, скулы сокращаются, голова крутится. А вот руки не двигаются. Только тело слегка подается вперед, когда обращаешься к кому-то из них. Сделала их пермская компания «Промобот».ТЕПЛО ЧЕЛОВЕКА НЕ ПОДАРИТ— Мужская версия сделана на основе внешности нашего основателя Алексея Южакова. Он был первым, с кого сняли данные для робо-копии. Поэтому модель назвали Алексом. Коллеги из «Моих документов» были не против этого имени и оставили его. К тому же, внутри нашего производства есть негласное правило: первая модель начинается на первую букву алфавита: А — Алекс. Первая женская модель работает в пермском МФЦ и тоже начинается на А — ее зовут Анна, — рассказал «КП» руководитель пресс-службы «Промобот» Егор Умнов.Даша уже четвертая цифровая модель. Ее внешность создана российским художником и 3D-скульптором Петром Чегодаевым.— Они могут консультировать по социально значимым проектам: «Спортивные выходные», «Московское долголетие», помочь выбрать ближайшие офисы госуслуг, рассказать про госпошлину и здоровое питание, — объясняет руководитель флагманского офиса «Мои документы» в ВАО Олег Шакин.— Выдать справку робот может?— Нет, документы пока не оформляют. Да и человека не заменят, могут только копировать, подражать. На тепло и доброту, которые здесь дарят людям, они не способны. Войти в положение, разобрать нестандартную ситуацию и помочь, сделать чуть больше — вряд ли когда-либо смогут.МНОГОМУ НАДО НАУЧИТЬСЯРоботам выдали бейджики стажеров. Но уволят их, только если выйдут из строя. Закупили андроидов через тендер по госзакупкам.— Что такое коронавирус? — интересуюсь у парочки.От белоснежных зубов робота отскакивает определение. А потом он предлагает узнать, про бесплатные тренировки в московских парках.— Кто такой Сергей Собянин?— Сергей Семенович — мэр Москвы с 2010 года.— А Александр Пушкин?— Я пока не знаю ответа, мне еще многому нужно научиться.— За роботами закреплено несколько лингвистов, которые занимаются обучением их диалоговой системы. Обучение будет длиться еще несколько месяцев: чем больше роботы общаются с людьми, тем точнее смогут отвечать на вопросы. Это непрерывный процесс, — рассказывают создатели.Самое забавное происходит, когда оставляешь Дашу и Алекса наедине. Они начинают рассказывать друг другу о госуслугах, советуют оформить налоговый вычет и делятся фактами из мира высоких технологий. Живые сотрудники по соседству, кажется, скоро предпочтут пересесть в другое место. Потому что андроиды то и дело начинают звенеть своими роботизированными голосами.СНИМЕТ ЭКГДаша и Алекс сидят на крутых креслах, в которые встроены динамики, откуда идет звук. Их камеры распознают лица. Внешность роботов напоминает манекен. Однако разработчики могут оцифровать лицо любого. Голову сканируют, а затем отливают из силикона форму. Далее художник обычной кистью и красками рисует детали.Даша и Алекс не единственные работы в новом центре госуслуг. Есть здесь модель Promobot V.4 — он больше похож на классического мультяшного робота. Умеет жать руку, знает десяток интересных фактов, но на деле представляет собой настоящий диагностический пункт. На груди бота закреплены пульсоксиметр, глюкометр, манжета для измерения давления. Температуру тела считывают камеры со лба человека.Неподалеку стоит деревянное кресло. Из ручек торчат два стальных стержня. Садишься на стул, вводишь свой полис ОМС и запускаешь прибор. Когда держишься за железки, машина снимает ЭКГ, а после отправляет результаты в электронную медкарту. Данные сохранятся навсегда и можно их распечатать.Роботы в центрах госуслуг стали заменой телевизоров: пока ждешь вызова по талончику, можно побродить по офису и с пользой убить время. Другое дело, что их функция больше декоративная. Оформить права, поженить или сделать прописку они пока не могут. Но когда-то само существование андроидов было фантастикой, а теперь поговорить с ними может любой. Глядишь, и справки выдавать начнут.СЛОВО ЭКСПЕРТУСотрудников МФЦ роботы не заменят ближайшие 100 летАрсений КОНДРАТЬЕВ, руководитель мастерской инноваций Liquid Studio консалтинговой компании Accenture в России:— Сотрудников МФЦ роботы точно не сместят в ближайшие 100 лет. Главным вызовом для искусственного интеллекта является анализ эмоций человека. Скорее всего, раздраженному клиенту робот не сможет должным образом помочь.Речевые технологии и машинное обучение уже применяется в России: те же МФЦ, банки, почта. Особенно востребованы они в колл-центрах. Если смотреть в будущее, то голосовые помощники и чат-боты в ближайшие 5-7 лет снимут порядка 80% нагрузки на клиентское обслуживание в коммерческой и государственной сферах. Качество распознавания будет расти, как и синтез речи. Большую часть госуслуг можно будет получить онлайн или во время звонка голосовому помощнику - без очередей и ожидания.КОНКРЕТНОМодель Robo-C29 подвижных модулей в теле600 вариантов микромимики: от злости до удивления и радости3 уровня силикона в искусственной коже10 языков в базе1,2 — 3 млн рублей цена одного бота