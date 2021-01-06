Телеведущий Михаил Ширвиндт похвастался своей антикварной новогодней ёлкой, ей уже 150 лет. Понятно, что ёлка не настоящая, а искусственная. Ценный семейный раритет. Ее украшали и наряжали еще прабабушка и прадедушка Михаила Ширвиндта. Игрушки на ней тоже старинные.«Ёлочка очень постаревшая, но ещё ого-го!», - отметили подписчики Михаила.Наступивший 2021 - год Белого Металлического Быка по восточному гороскопу. Артисты, верящие в силу примет и символом, нарядились в белое. Алла Пугачева встречала Новый год в белом платье. Кстати, ее подружки, которые пришли к ней в гости, тоже надели либо белые наряды, либо цвета «металлик».Достала из шкафа белые летние брюки и мама Николая Баскова. «Золотой голос России» опубликовал трогательное фото с мамой у ёлочки.Нарядилась в белое актриса Юлия Пересильд и ее дочки.«Летящей походкой врываемся в 2021 год, - написала Пересильд. - Желаю нам всем в этом году Легкости. Это такое редкое качество - все мы от груза проблем зачастую превращаемся в унылых и тяжелых! Нет-нет-нет!! Пусть легкость и улыбчивость остаются с нами. Берём пример с наших детей, продолжаем играть и дурачиться!! И как там у Пеппи Длинный Чулок: «Я пилюльку проглочу, старой стать я не хочу!!!», и это не про возраст, а про состояние Души.Братья Вадим и Игорь Верники встретили Новый год со своим отцом 96-летним Эмилем Григорьевичем.Новый год актера Андрея Бурковского прошел в окружении не одной, а целого леса ёлок. Точнее – елей. Он уехал на праздники в Томск. В Сибирь! На родину. Каждый день там совершает утренние пробежки с собакой. На улице - минус 35 градусов. Мороз и солнце! Красота!!! «Бег 1 января. Это уже традиция», - подписал он фотографию.Ирина Пегова тоже уехал к себе домой - в город Выкса Нижегородской области. В ее инстаграме много фотографий на новогоднюю тему: то Ира в костюме Снегурочки, то сама по себе красавица. Пегова, как и Бурковский, тоже активно занимается спортом. Но не бегом, а ходьбой. Иначе все съеденные за эти дни вкусняшки, оливьешки и пряники отложатся складочками на боках. «Шёл 4-й день Нового года ! Сыграно два спектакля, съедено столько, что стыдно сказать! Пройдено около 30 км!», - рассказала Ирина.Пелагея с дочкой никуда не улетели. Они проводят праздники в Москве. Прогулялись на Красной площади, на катке. «Хоть кто-то не улетел на Мальдивы», - поддержали Пелагею ее подписчики. На самом же деле, из-за эпидемии коронавируса в этом году мало кто улетел в дальние страны к теплым морям.Трогательную фотографию у елочки с сыном Платоном и мамой-сенатором разместила Ксения Собчак.Вся во власти праздников Анастасия Волочкова. «Как же я люблю это новогоднее время праздничных дней! – написала балерина у себя в Инстаграме. - Их так много! Сегодня у меня именины. Скоро Рождество, Старый Новый год, Крещение. 20-го января мой день рождения. Месяц прелести и позитива».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГде звезды тратят деньги в январе: Малахов на детоксе в Швейцарии, Топалов и Лазарев на Бали, Гагарина и Бузова с женихами на МальдивахЗнаменитости по традиции в начале года укатили отдыхать (подробности).