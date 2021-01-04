Январь 2021-го года не стал исключением для наших звезд – многие уехали на отдых. Только в этом году вип-отели в теплых странах подорожали, так как из-за пандемии мест, где можно отдохнуть немного.МальдивыЭто одна из двух главных резерваций российских звезд в январе. Многие отдохнули на Мальдивах до новогодних праздников, так как на январские каникулы цены взлетели в два раза. Но некоторые могут себе позволить шикарный отдых на отдельных виллах – с бассейном, террасой и собственным пляжем. К примеру, экс-ведущая «Дома-2» Ксения Бородина прилетела на один из островов с мамой, дочками, мужем и его сыном.На Мальдивах посещает рестораны, спа, наслаждаются романтическими ужинами и вечеринками ее коллега Ольга Бузова с женихом Давидом Манукяном. Певица Полина Гагарина с сыном, дочерью и женихом нежится на пляже у океана на одном из самых дорогих курортов Мальдив – шеф-повар готовит здесь морепродукты на заказ, профессиональные массажисты трудятся в спа. Отдых на всех дорогих курортах Мальдив похож – чистейшая бирюзовая вода, белоснежный пляж и высокий уровень сервиса. Здесь же отдыхает Настасья Самбурская с женихом.Цены: от 200 тыс. руб. в сутки за виллуШвейцарияНекоторые богатые и знаменитые проводят каникулы в Швейцарских элитных клиниках. Вылететь в Швейцарию с медицинской целью, получив соответствующее подтверждение от клиники, возможно и в пандемию. К примеру, так поступила светская львица Полина Аскери. В одной из клиник Швейцарии оздоравливается популярный телеведущий Андрей Малахов. Он с женой также вылетел в Швейцарию, имея подтверждение от клиники – для получения недешевых медицинских услуг. Малахов восстанавливается на берегу Люцернского озера в Chenot Palace Weggis. Здесь 97 шикарных номеров - с видом на озеро или на Альпы. В этом месте принимают только тех гостей, кто проходит оздоровительные программы по методике Анри Шено. Их цель - очищение и оздоровление организма, которое способствует физической и психологической перезагрузке. У Малахова здесь низкокалорийное питание, процедуры, назначенные после диагностики, релакс, гидроароматерапия и другое приятное времяпровождение. Программы рассчитаны на неделю.Цены: от 400 тыс. руб. за человека за неделюИндонезияМногие звезды улетели на Бали еще в середине декабря – тогда можно было добраться до отелей без проблем. Индонезия закрыла границы для туристов с 1 по 14 января 2021 года, поэтому туристы, которые собирались улетать в начале января – в конце декабре срочно меняли билеты, чтобы улететь в последние дни года. Однако их уже ждали «приключения» в виде обязательного прохождения карантина в «спецрезервациях».На такой экстремальный поступок решилась певица Рита Дакота, которая рванула на Бали со своим гражданским мужем и 3-летней дочерью, поменяв январские авиабилеты. В полночь 31 декабря Дакота с ребенком и своим парнем проходила тесты ПЦР и отправилась на 5-дневный карантин за свой счет в очень непрезентабельный отель. Только после прохождения карантина компании разрешат отправиться из Джакарта (столица Индонезии) в свой шикарный отель на остров Бали. Дакота ни о чем не жалеет – настолько велико ее желание отдохнуть именно на этом острове: «Я понимала, на что я иду, покупая в «последний вагон» наши новые билеты в Индонезию, закрытую с сегодняшнего дня на въезд для всех. Понимала всё, от первого до последнего момента. Понимала, что встречу новый год в окружении военных, понимала, что попаду в изоляцию в праздники, понимала, что мне придётся летать через весь мир с четырьмя пересадками от Бишкека до Джакарты, понимала, что всё это я проделаю с трёхлеткой на руках, в ужасных переполненных самолетах плохих авиакомпаний в экономе, без няни… И до сих пор не жалею ни о чём. Пишу этот пост, сидя в коридоре клиники в адской очереди на ПЦР со спящей Мией на руках. Перед нами уже пошли 12 ребят с нашего рейса, после нас ещё с десяток китайцев. Все волнуются, суетятся, кричат, кто-то плачет. А мы на дзене - сидим себе тихонько в углу своей «дзен-семьей» и играем с Мией…» Кстати, Дакота переболела коронавирусом еще несколько месяцев назад.А вот Влад Топалов с женой Региной Тодоренко и сыном, а также с семьей сестры прилетели на Бали до введения ограничений, поэтому отдыхают в шикарных условиях. Развлечений масса – серфинг, спа, экскурсии, походы по лучшим рестораном. Периодически компанию семье составляет Сергей Лазарев, который отдыхает здесь же. Во время одного из «чаепитий» Топалов и Лазарев договорились записать в 2021-м году совместную новую песню. Сергей Лазарев оказался любителем экскурсий – он уже успел побывать в пещере летучих мышей.Цены: от 1 млн. руб. за неделю отдыха семьи их трех человек.ОАЭ«Я уже давно запланировала наш отдых в Дубае, и в этом году вместе встретить не получилось», - сообщила Анастасия Решетова причину того, что проводит праздники с сыном вдалеке от Тимати. Но рэпер уже вылетает в ОАЭ. Решетова отдыхает с сыном и подругой актрисой Натальей Рудовой. В Дубае отдыхают блогеры и модные у молодежи музыканты Алишер Моргенштерн и Даня Милохин с подружками. Здесь же на пляже прекрасно проводят время Лолита и Алсу с семьей. Вечерами проходят развлекательные мероприятия. Певица Ольга Орлова только прилетела, и считает, что в Дубае холодно – температура воздуха 23 градуса, температура воды в море – 23 градуса.Цены: от 1 млн. руб. за неделю отдыха семьи из двух человекЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗвезда в восторге: король гламура Сергей Зверев в Сибири нашел брата, встретил Новый год и примерил бурятский национальный костюмСтилист поздравил всех с Новым годом (подробности).