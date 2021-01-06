...Здравствуйте, Владимир Иосифович!- Привет, Александр.- У нас с вами уже многолетняя традиция - накануне Рождества рассказываем посетителям сайта kp.ru, слушателям Радио «Комсомольская правда» - сколько новых колоколов у нас к празднику зазвонит, сколько храмов в Москве возвели? Какое количество приходов открывается к этому знаменательному - Великому Празднику?- Так сложилось, что - несмотря на коронавирус и на другие трудности, которые нам встретились, в 2020-м мы сдали 12 храмов. А построили - 18.Можно было поднатужиться и - если бы не эти все дела - сдать все 18.Ну, и, кроме этого - начали строить 10 храмов.А самое главное - сдали храмы для МЧС и Росгвардии (в Балашихе, правда - пока только первую очередь, где-то в марте сдадим полностью.)- Здорово! Скажите, пожалуйста, я знаю - у вас регулярные объезды ваших объектов - на каких, если говорить о «пусковых», вам удалось побывать накануне праздника?- Я был на всех сдаточных объектах. И каждый осмотр заканчивался тем, что потом уже в кабинете, на оперативках, рассматривали ход работ... И только таким вот, так сказать, напором удалось это сделать.- То есть - не только с Божьей помощью...На Бога надейся, но сам не плошай.- Если подводить итог выполнения всей программы, которая когда-то называлась «200 храмов», а теперь их запланировано гораздо больше... На каком уже их количестве зазвонили колокола?- Я вам скажу - минимум, это 100 новых храмов, где впервые зазвонили колокола. Не считая ещё и те - временные, которые мы возводим в самом начале строительства на месте капитальных. Там - тоже колокола.- Когда не так давно мы с вами были на трапезе у владыки Ювеналия - настоятеля Новодевичьего монастыря - он, говоря о предварительных итогах работы ваших строителей, очень высоко оценил их работу. Известно, какое сейчас у владыки впечатление?- Владыка Ювеналий - старейшина среди священнослужителей, он лично освящал места будущих храмов перед началом стройки. И он по-прежнему очень хорошего мнения о нашей работе.- Спасибо вам - от всей души - за то, что вы делаете. С праздником!- Мои самые искренние поздравления всем, кто отмечает Рождество Христово...ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНадеть белое и остаться дома: Геннадий Онищенко дал советы, как встречать РождествоЭкс-главсанврач - обозревателю KP.RU Александру Гамову - о том, как отметить великий православный праздник (подробности).