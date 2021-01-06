- Геннадий Григорьевич, с Сочельником вас!- Под Сочельником надо понимать, что это - предпразднование Рождества Христова.- Ну, вот мы и предпразднуем.- Сочельник - вечер, который проводится по специальному обряду.Прежде всего - надо простить тех, кто вас обидел, и пусть простят вас - обиженные, может быть, вами. Обязательно - помириться, если с кем-то поссорились.И ещё - что такое Сочельник? Это - сочиво: вареные зерна или кутья из риса - с мёдом, изюмом и так далее.В Сочельник молодые люди веселятся, а девушки гадают на своего суженного - ряжённого.Есть примет очень много на Сочельник: если хороший, солнечный день - то в этом году будет хороший урожай...- Знаю, вы - человек глубоко воцерковленный. - я бывал с вами в храме. Объясните, пожалуйста, как совместить два таких положения... С одной стороны, вы призываете везде и всегда соблюдать все санитарные требования, чтобы не заразиться коронавирусом. С другой - надо чтить наши православные традиции и каноны...- И в этот день, находясь в храме, надо соблюдать социальную дистанцию: это полтора метра. И, конечно же, - масочный режим.Разумеется, те, кто будет вести службу, - они не могут быть в масках, потому что поют, произносят молитвы. А все миряне, которые будут в церкви, должны соблюдать все правила и рекомендации. Вот это очень важно.Да, части граждан придется отказаться от посещения храма - особенно людям старшего возраста, самой главной группе риска, - я на этом настаиваю.Лучше - помолиться дома.Тем более, по телевидению будет полная прямая видеотрансляция всего богослужения из Храма Христа Спасителя.- А молиться как - перед иконами? Или - вот чтобы экран телевизора был рядом?- Ну, на телевизор никто не молится. Есть иконы - у каждого свои.- И - слушаем трансляцию по телевизору.- Безусловно. Вот, мне кажется, это будет правильно.Ну, а затем, уже после окончания литургиии, - разговение, трапеза.- Это в котором часу, примерно?- В два - три часа утра. Думаю, затягивать трапезу не стоит. Пусть эта часть будет более лаконичной.Кстати - одеться надо в светлые одежды. Чтобы праздник был светлый. Меньше темного - это тоже очень важно.Всех - с праздником, с Рождеством Христовым!