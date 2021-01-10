В наше непростое пандемическое время, когда кругом масса ограничений, Дубай для любителей «шика-блеска» кажется тихой гаванью.Да, там тоже есть ограничения, без серии тестов на ковид туда не проскочишь, но вечеринки там все-таки есть. И их не так уж и мало.Например, в рождественскую ночь в зале одного из самых пафосных отелейДубая зажигала Светлана Лобода. На разогреве у поп-дивы была (только не смейтесь) Баба Яга. Этот персонаж из русских сказок в последнее время набирает обороты. Актёр, загримированный под Ягу, набрал миллионную аудиторию в Тик токе. Похоже, у Верки Сердючки появился серьёзный конкурент.Между тем, это был первыи концерт Светланы Лободы в этом году. Артистка в новом имидже: непокорные белокурые кудри, мини -шорты с откровенным лифом. В зале замечена Лолита, певица Анна Калашникова с бойфрендом Иваном, Вадим Галыгин, «Иванушки», жена футболиста Юрия Жиркова Инна. Танцевать нельзя (увы, суровые будни мировои пандемии), высокие гости сидят за щедро накрытыми столами.Ужин и приветственный коктейль был весьма хлебосольным:Омар из штата Мэн с манго-малиновой заправкой,морские гребешки Хоккайдо,шампанское,икра (ну как без неё, когда все «дорого-богато»),японская мраморная говядина,пралине из белых грибов.И на десерт классическая «Павлова», жареные ягоды гибискуса и ванильное мороженое.Столов с высокими гостями было больше 55. Один из самых дорогих столов (в максимальной близости к сцене) по цене был космическим - более 100 тысяч рублей на человека. Понятное дело, что в стоимость был включён не только концерт Лободы, но и шикарный ужин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Ванна может быть только у меня»: Лобода со скандалом отказалась выйти на сценуСветлана Лобода на правах самой популярной певицы планировала закрывать музыкальную премию «Золотой граммофон». Однако ещё до начала концерта певица хлопнула дверью и укатила прочь из ВТБ-арены (подробности)