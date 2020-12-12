«Ванна может быть только у меня»: Лобода со скандалом отказалась выйти на сцену

Странно, что Лобода закатила скандал из-за такой мелочи, как гримерная комната Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Светлана Лобода на правах самой популярной певицы планировала закрывать музыкальную премию «Золотой граммофон». Однако ещё до начала концерта певица хлопнула дверью и укатила прочь из ВТБ-арены.

- Она узнала, что в гримерке у певицы Мари Краймберри тоже есть ванна. И со словами «Ванна может быть только у меня!» отказалась выступать и уехала из концертного зала,-объяснили kp.ru организаторы премии. - Это неуважение по отношению к премии и к зрителям, которые ждали Светлану.

Напомним: Мари Краймберри - молодая звезда, снискавшая славу на просторах Ютуба. Там девушку нашёл продюсерский центр Вельвет, сделавший из нее звезду.

Клипы Мари собирают миллионы просмотры в соцсетях, на ее концертах традиционные аншлаги.

Впрочем, Лобода - звезда, мягко говоря, помасштабнее, странно, что она закатила скандал из-за такой мелочи, как гримерная комната. Тем более явно принимать ванну в ВТБ-арене никто не планировал.

По другой же версии конфликт произошёл из-за другой ванной. Мол, речь шла о декоративной ванной, которая присутствовала, как в номере Лободы, так и в номере Мари. Мол, Светлану обидело, что у неё с коллегой похожи номера.

В свою очередь, на сайте «Русского радио» появилось короткое объявление:

«Певице LOBODA отказали в участии в юбилейной Церемонии «Золотой Граммофон».

Сегодня певица должна была получить свой пятый «Золотой Граммофон» за песню «Мой», а её концертный номер — завершить юбилейное шоу «Русского Радио».

Причиной конфликта стало непрофессиональное поведение певицы».