Мама скандально известного актера Алексея Панина скончалась 5 января. Причиной смерти Татьяны Власовой стал коронавирус. В ближайшие дни состоится церемония прощания с женщиной.В семье Алексея Панина страшное горе. После тяжелой болезни умерла мама актера. Как пишет \\"СтарХит\\", Татьяна Власова болела коронавирусом.И без того ужасная ситуация усугубляется тем, что женщина умерла в Москве, в то время как ее сын находится в Испании. Сейчас он делает все возможное, чтобы вылететь в Россию на похороны.Артист всегда был близок с родительницей. Она поддерживала сына, несмотря на его эпатажный образ. Власова до недавнего времени навещала наследника и внучку Нюсю в маленьком городке Торревьеха в провинции Аликанте.Напомним, в августе 2020 года Алексей Панин получил вид на жительство в Испании. \\"Я даже по такому случаю напился. Не пил два месяца, но получение ВНЖ стало большим поводом. Границы закрыты, но теперь я свободен! Ура!\\", - делился радостью актер. давно мечтавший покинуть Россию..Алексей не раз говорил, что хочет увезти свою дочь подальше от русских людей и от советского менталитета. Он не против, чтобы его ребенок с малолетства сам зарабатывал себе на жизнь официанткой.По словам актера, для идеальной жизни ему необходима маленькая квартира, деньги для того, чтобы прокормить семью и заплатить за коммунальные услуги, и велосипед для поездок. Все, о чем мечтала звезда фильма \\"Жмурки\\", сбылось. Вот только мама теперь не сможет радоваться его успехам.