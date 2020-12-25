Актер Алексей Панин вот уже несколько месяцев живет в Испании, куда он переехал жить с 13-летней дочкой Нюсей и мамой. 43-летний артист обосновался в городке Торревьеха в провинции Аликанте. А на днях показал дом, в котором поселился.Алексей Панин выложил в YouTube-канале видео \\"Один день из жизни\\". Артист показал дом, в котором живет с дочкой и мамой, а также свой поход по магазинам, на море и прогулку с наследницей. Внешне жилище ничем не отличается от типичных для юга Испании многоэтажек.Как и многие дома в Испании, в жилище актера пол выложен плиткой, а стены покрашены в белый цвет. Так испанцы спасаются от жары. В доме Панина есть большая кухня с выходом на веранду, просторная прихожая.Алексей показал аккуратный и чистый подъезд, на стенах которого висят картины. С внешней стороны дома видна бетонная стена, местами измазанная граффити. Панин показывает улицу, на которой живет. На ней ни одного деревца. \\"Жара просто неимоверная! Сейчас бы раздеться и голым в море. Очень жарко\\", - заявил артист, выйдя на улицу.В своем видео он также показал улицы города, автомобиль, которым пользуется, китайский магазин, местный супермаркет, автомойку и пляж. \\"Я ни капельки не жалею, что я уехал. Я давно хотел перебраться в Европу. Да, много сложностей, много вещей, которые меня разочаровали. Наверное, если бы я обладал какими-то финансовыми возможностями, я бы перебрался в Италию. Но что пространство дало - я благодарен\\", - заключил Панин.В ответ пользователи соцсетей высмеяли Панина. \\"Какое счастье, что вас нет с нами!\\", \\"Эта квартира в Торревьехе у мельницы, дешевый район\\", \\"Леха, я когда услышал, что ты будешь в Торре жить, то порадовался, что успел оттуда свалить\\", - пишут фолловеры.Напомним, в августе 2020 год Панин получил вид на жительство в Испании. \\"Я даже вчера, по такому случаю, напился. Не пил два месяца, но получение ВНЖ стало большим поводом. Границы закрыты, но теперь я свободен! Ура!\\", - поделился актер.Панин также говорил, что хочет увезти свою дочь подальше от русских людей и от советского менталитета. \\"Пусть она с 16 лет зарабатывает официанткой, пусть прокладывает себе дорогу, но только чтоб ее окружали не русские люди\\", - заявил он. По словам актера, для идеальной жизни ему необходима маленькая квартира, деньги для того, чтобы прокормить семью и заплатить за коммунальные услуги, и велосипед для поездок. \\"Хочу, как все нормальные европейцы, жить и радоваться жизни\\", - добавил артист.Он неоднократно выступал с оскорблениями в адрес россиян. Так, в феврале он назвал 70% граждан \\"закомплексованными и ущербными\\". В апреле 2019-го он назвал некоторых российских граждан \\"обществом злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя»\\".