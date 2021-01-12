Я УЗНАЛ, ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ОГРОМНАЯ СЕМЬЯКогда американка Джейми Холл вышла на пенсию, у нее появилось время, чтобы разгадывать тайны. Нет, она не стала современной мисс Марпл, просто начала с себя. Дело в том, что ее родители незадолго до смерти раскрыли девочке семейную тайну: папа Джейми на самом деле ей не отец. Ну, если говорить в сугубо биологическом смысле. Необходимые для зачатия клетки пожертвовал, как выразились старики Холл, друг семьи.Но кто именно? Этот вопрос не давал Джейми спать ночами. Надежду на ответ подкинули медики. Несколько лет назад стали популярны ДНК-тесты, которые позволяют найти своих родственников. Сдаешь анализ, данные загружают в систему — и среди ее участников искусственный интеллект ищет совпадения. Конечно, нужно, чтобы родственники сами сдали аналогичный тест и хотели найтись. Но чем большую известность набирает такая услуга, тем больше шансов отыскать троюродного брата, о котором никогда не знал.Джейми же сорвала джек-пот. Результаты Холл волшебным образом совпали сразу с данными пятерых мужчин и женщин.Новообретенные родственники бросились искать общие корни. И нашли немало общего.- Все мы родились в одной больнице в Детройте, штат Мичиган, а наши матери наблюдались у одного акушера-гинеколога - доктора Филиппа Певена, - пояснила Холл.Поначалу они не удивились: мало ли сколько раз один и тот же мужчина становится донором спермы. Но все изменилось, когда на сайте зарегистрировался мужчина по фамилии… Певен. Он был одним из внуков доктора, и его генетический анализ совпадал с данными Джейми Холл на 12,3%.- Черт возьми! У меня больше общих генов с внуком Певена, чем с родной племянницей! Но как это возможно? - негодовала американка.НА 50% ЕВРЕЙКАВ начале 50-х годов мать Джейми Холл долго не могла забеременеть и вместе с мужем отправилась в больницу Детройта, где работал доктор Певен.- Не волнуйтесь, милочка, непременно родите, - успокоил гинеколог.И оказался прав. Сначала появилась на свет старшая сестра Линн, а через три года - сама Джейми.До 2008 года сестры и подумать не могли, что их любимый папочка может быть для них совершенно посторонним человеком. Родители не рассказывали дочерям о тех трудностях, с которыми столкнулись в молодости.- Как не родной?! - в один голос изумились Линн и Джейми, когда услышали новость.Оказалось, что между сестрами меньше общего, чем они думали.- Я обнаружила, что на 50% ашкеназская еврейка. При том, что в нашей семье нет еврейских корней вообще. Моя сестра Линн совпадает со мной по генетическому анализу, но у нее в крови нет еврейских генов, что странно, - рассказала Холл.ПИОНЕР ОПЛОДОТВОРЕНИЯТеперь американка еще больше загорелась идеей найти биологического отца. Вместе с одной из новоиспеченных сестер Джейми решила отправиться к доктору Певену, которому стукнуло на тот момент 104 года. Он оставался последним человеком, способным пролить свет на темную историю.- Он весь сгорбился, дрожал, говорил, что у него невропатия, но при этом сознание по-прежнему ясное, - вспоминает женщина. - Мы рассказали ему, что он помог нам родиться, показали фотографии родителей в молодости.Слово за слово и растроганный доктор Певен во всем признался. Он не просто одним из первых стал заниматься искусственным оплодотворением — по-простому, пипеткой прямо во время осмотра — но и использовал для этого собственную сперму.Женщины переглянулись и кинулись обнимать Певена:- Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы стали нашим отцом. Без вас нас здесь не было бы. Он очень удивился и спросил, откуда мы знаем об этом. Пришлось рассказать о ДНК-тесте.Певец рассказал, что, начиная с 1947 года, регулярно был донором семенного банка:- Моя дочь считает, что я мог стать отцом тысяч детей.На сегодня установлено, что доктор Певен стал отцом по меньшей мере 24 детей.КЛУБ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОМОЩНИКОВОставалась еще одна загадка: почему у Джейми есть еврейские корни, а у ее старшей сестры Линн — нет. Получается, они родня только по матери.Доктор Певен рассказал, что со временем поделился своим секретом с коллегами. Те рассудили, что помочь несчастным женщинам дело благородное, и решили внести в этот «проект» свой вклад.Линн с помощью генетического анализа также нашла единокровных братьев и сестер. Они смогли установить, что их отцом был один врачей той самой больницы в Детройте.Правда о биологическом родителе воодушевила женщин.- Некоторые люди звонили нам, говорили, что чувствуют себя обманутыми. Но мы не видим в этом ничего страшного. Женщины, в том числе и наша мать, пришли к Певену в отчаянии, и он дал им то, чего они все хотели. Без нес нас было не было. Я не могу злиться на человека за то, что тот дал мне жизнь. Но считаю ли я, что доктор Певен поступал этично? Конечно, нет, - признается Джейми.Добрый доктор и не думал сообщать подавляющему большинству своих пациенток, чей биологический материал использует. Он сам признавался дочерям, что не предполагал, что наука разовьется настолько, что можно будет определить отцовство.- Когда он рассказывал мне о своей работе, он был абсолютно спокоен, никаких эмоций, - вспоминает другая дочь Певена, которая встретилась с ним раньше. - Мне показалось, что он не пытался играть в Бога или что-то вроде того. Он рассуждал с холодной логикой: есть пара, которая хочет ребенка, надо ей помочь.Хотя такая помощь еще может выйти боком. Доктор десятилетиями работал в одной и той же больницы, никто не знает, сколько братьев и сестер гуляют сейчас по Детройту. Они вполне могут встретиться, влюбиться и родить нездорового ребенка.ТЕМ ВРЕМЕНЕМНесколько лет назад четверо американцев подали иск на доктора Дональда Клайна. Почти 7 лет, начиная с 1979 года, гинеколог во время процедуры оплодотворения подменял сперму доноров на свою собственную. Благодаря генетическому анализу было установлено отцовство Клайна в 48 случаях. Однако, возможно, что детей намного больше, поскольку за годы работы через руки эскулапа прошли сотни американок.