Американский врач Дональд Клайн 30 лет тайно оплодотворял женщин

Убийцы в белых халатах, продававшие людей на органы прямо с операционного стола... Медики-недоучки, гробившие больных по собственной безграмотности... В отличие от них доктор Дональд Клайн из США не отнимал, а дарил жизни, помогая забеременеть женщинам с болезнями репродуктивных органов. Но его метод лечения был основан на лжи о самом главном: а чей же семенной материал использовался для оплодотворения пациенток?

2017 год.

Странное письмо

«Привет, родственница. Ты в курсе, что ты моя сестра?»

33-летняя жительница американского Индианаполиса Хизер Вук была удивлена, прочитав в соцсети это послание в августе 2017 года. Писал незнакомый парень. «Вы ничего не перепутали?» - уточнила женщина. «Ладно. Сестра - наполовину. По отцу».

«Мошенник, - решила про себя Хизер. - Родители никогда не говорили, что у меня могут быть братья или сестры». «Твоя мать наблюдалась у доктора Дональда Клайна?» - не унимался собеседник.

Тут Хизер задумалась. Она хорошо знала это имя. Мама рассказывала ей об отзывчивом эскулапе, который помог ей вылечиться от бесплодия и наконец-то забеременеть. Может быть, незнакомец выкрал историю болезни ее матери?

- Не обращай внимания, детка, - посоветовала Хизер мама. - В сети много проходимцев.

Но семена сомнения в душе молодой женщины уже были посеяны.

Это лишь несколько из 48 детей доктора. И они даже рады, что встретились. Фото: witter/revolttv

2014 год.

Невозможные совпадения

Якоба Баллард с детства знала, что ее отцом был «неизвестный донор семенного материала». Ситуация обычная: по медицинским нормам все «поставщики» в банк спермы анонимны, и желающей забеременеть женщине сообщают только показатели их здоровья и внешние данные. Но Якоба Баллард не оставляла надежды найти своего биологического отца. В 2014 году, когда женщине исполнилось 33, ее осенило: а ведь можно использовать интернет!

Якоба зарегистрировалась в специальной социальной сети для таких же детей, которые были зачаты с помощью доноров. В числе других данных надо было назвать и клинику, где когда-то лечилась от бесплодия мать. Якоба вбила название: больница доктора Клайна. И из чистого любопытства решила посмотреть, а кто еще указал это учреждение.

- Я думала, таковых не больше одного-двух, - вспоминает американка.

Но посмотрев на первое же фото ровесницы, чья мать треть века назад обследовалась в той же клинике, Якоба чуть не упала со стула:

- Когда я увидела ее фотографию, то подумала: «О, боже, кажется, это моя сестра».

Так оно и было. Вдобавок новоиспеченная родственница рассказала Баллард, что подруга ее матери тоже наблюдалась у Клайна. И после лечения у нее родились две дочери.

Так их стало четверо! Для верности американки решили пройти ДНК-тест. Он подтвердил: все четверо - родня по отцу.

В той же соцсети обнаружились еще четыре совпадения. В итоге число выявленных «детей доктора Клайна» достигло восьми. Но это было только начало.

1979 - 1986 годы.

Лжец в белом халате

- Вы не беспокойтесь. Все доноры - люди проверенные. Это либо врачи, либо студенты-медики, - уверенно говорил Дональд Клайн своим пациенткам. - Биоматериал одного донора мы используем максимум для трех успешных беременностей. Сюрпризов не будет!

Сперма действительно была от «надежного человека» - самого доктора. Возможно, его просто забавляло дурить таким образом пациенток, оставаясь неузнанным, - ведь технология выявления родственников по ДНК-анализу была разработана лишь в 1984 году. Кстати, как раз два года спустя Дональд свои выкрутасы прекратил: видимо, узнал о новой разработке и испугался разоблачения.

Но как же Якоба Баллард и другие «дети Клайна» смогли его найти, ведь имя и фамилия в генетическом коде не зашиты? Помогла случайность. Проходя ДНК-тестирование в спецклинике, Баллард столкнулась с местной жительницей, лечившейся от здесь от наследственного заболевания. Из любопытства две женщины сравнили свои ДНК-карты, и Якоба снова испытала шок:

- Вы что, тоже наша сестра? - воскликнула она, рассказав свою историю.

- Сомневаюсь, - ответила дама. - Я слишком стара для вас. Может, вам поможет мой двоюродный брат? Он специалист по матерям и детям.

- Как его зовут? - уже предчувствуя, спросила Якоба.

- Дональд Клайн, он врач.

2015 год.

«Он считал себя богом»

Число «детей доктора Клайна» росло и достигло 48 человек.

- Да не стал бы врач никогда так поступать, - сомневалась одна половина семейства. - Может, у него был брат?

- Вы как хотите, а мы идем в суд! - кипятилась другая.

- Постойте, но давайте хотя бы с ним встретимся! Плохой или хороший, но он наш отец!

Благодаря интернету и соцсетям найти «многодетного папу» не составило труда.

Экс-врач на тот момент уже был пенсионером в возрасте за семьдесят, но с радостью согласился повидаться.

- Наше «воссоединение семьи» было странным, - вспоминает Якоба Баллард. - Клайн признался, что подменял донорскую сперму на свою. Но медкарты и все записи уничтожены много лет назад, доказательств не осталось... Он интересовался у каждого, где тот живет, чем занимается. Да, перед нами был наш биологический отец. Но он не излучал отцовского тепла.

Братьев и сестер, конечно, волновал лишь один вопрос: зачем?

- Мы - его научный эксперимент! - предполагали одни.

- Он считал себя богом! - были уверены другие.

2016 год.

Папа, увидимся в суде

Четверо из 48 «детей Клайна» все же решили вчинить против него иск. Но ничего серьезного следствие предъявить доктору не смогло. Изнасилование? Преступный обман? Махинация с биоматериалами? Ни один закон в Индиане не запрещает врачу использовать собственную сперму для оплодотворения пациентов.

Подсудимый вину отрицал. Мол, чистая случайность, перепутал пробирки (и так 48 раз, да). Никакого злого умысла не было, попробуйте доказать обратное.

В итоге суд оштрафовал Дональда Клайна на 500 долларов и приговорил к условному сроку в один год. Еще врача лишили медицинской лицензии, но что ему с того - еще в 2009 году он вышел на пенсию.

КСТАТИ

Отпрысков может быть больше

Сегодня известно о 48 случаях, когда ДНК-анализ установил отцовство Клайна. Сами новоявленные родственники отмечают: далеко не все отпрыски Дональда проходили генетическое тестирование и регистрировались в «соцсети детей от доноров спермы». Так что, возможно, их намного больше - ведь за годы работы через добрые руки эскулапа прошли сотни американок.