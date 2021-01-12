У Марины Зудиной есть чуйка на «злобу дня». Вот вчера она написала пост в своем Инстаграме на актуальную постновогоднюю тему (и предновогоднюю тоже): нужны ли нам такие длинные праздники? 10 дней подряд тем более зимой, по ее мнению, – это «too much». Особенно когда праздновать нечего. «Достижений не много, если судить о состоянии экономики, уровне пенсий, оплаты труда, науки, медицины, общей культуры... Если бы хорошо платили в праздники, то многие предпочли бы получить деньги, а не сидеть дома», - считает Зудина. Хотя лично у нее рабочие дни еще не наступили, увы…«В прошлом году не все работали много, многие потеряли работу, но Новыи год опять начался с выходных днеи , - пишет в посте Зудина. - Так случилось, что несколько лет назад я провела в больнице в отделении реанимации все эти праздничные дни. На Рождество возникла ситуация и экстренно понадобился кардиолог. Но на большое количество корпусов в больнице был только один дежурный кардиолог, и я молила Бога, чтобы прошли наконец все эти праздники и началась нормальная жизнь и все врачи, наконец, вышли на работу ... Именно в праздничные дни люди чаще попадают в больницы и, казалось бы, врачи должны работать в усиленном режиме».Ситуация, которую она описывает, случилась в январе 2018 года, когда Олег Павлович Табаков находился в отделении реанимации и интенсивной терапии Первой Градской больницы. Марина Зудина ежедневно приезжала к мужу, мужественно за ним ухаживала, отвлекаясь только на работу, в то время она много играла в театре.Она высказала и свое отношение к нашей любви к длинным праздникам.«У нас в России вообще много праздников. Иногда возникает ощущение, что это компенсация нашеи социальнои незащищенности... Я уверена, что если бы хорошо платили в такие дни, то многие предпочли бы получить деньги, а не сидеть дома. Так что при всеи любви к праздникам, к их количеству у меня сложное отношение...»Тема: нужны ли нам длинные новогодние каникулы (как и майские праздники) всегда вызывает острую дискуссию. Пост Зудиной спровоцировал горячее обсуждение на ее страничке.Мнения традиционно разделились. Одни пишут: «Не любим эти 10 дней, такое ощущение, что эту декаду сделали, чтобы народ специально спивался». «Очень тяжело работающему человеку входить в привычный ритм, а вот когда два выходных, а к ним третий - праздник – оптимально, так было в СССР».Другие считают иначе: «Много отдыхаем? Так у нас и работают люди много! Далеко не у всех 8-ми часовой рабочий день. И при этом зарабатывают только на самое необходимое. Пусть новогодние каникулы будут нам небольшой компенсацией за «все хорошее»…Поклонники Зудиной поинтересовались, где сейчас она играет. Тем более, гуляют слухи, что она из театра уволилась.- Не уволилась и не уволили, - ответила Зудина. - Играю. В МХТ им.Чехова и в Театре Табакова. Быть без работы намного хуже, я уверена. А много работающим желаю радостных выходных! Рада, что у вас много работы, у многих ее нет...Подписчики спросили актрису, как прошел ее первый рабочий день.- У меня он ещё не настал... Праздники хороши, если до них много хорошо оплачиваемой и по возможности любимой работы, - ответила она.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему Марину Зудину возненавидели в соцсетяхИнтернет-пользователи горячо обсуждают: актриса добилась успехов благодаря своему таланту или все-таки влиятельному мужу (подробности).