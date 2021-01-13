- ...Леонид Михайлович! Я - как журналист - боюсь прозевать тот момент, когда доктор Рошаль сделает прививку от ковида.- Я уже сделал прививку.- Но об этом нет никаких сообщений.- А зачем? Уже миллион прививок сделали. Ну, и что? И я среди них.- А вы-то когда привились?- Сегодня.- Я как чувствовал. Как вы себя чувствуете при этом?- Нормально.- Вот президент Владимир Путин объявил, что после масштабной вакцинации со следующей недели в России начинается массовая вакцинация от ковида. Что бы вы посоветовали тем людям, которые все еще скептически относятся к прививкам, а некоторые и слухи распространяют, что это ничего не даст?- Посмотрим. Потом - ответ каждого очень индивидуален. Я просто выбирал время.Меня в течение года спасла маска.За прошедший год мы узнали более конкретно, что такое «корона», как к ней подходить, как ее диагностировать, как - лечить.И - подходы у нас уже не те, что были год тому назад.За это время была создана вакцина и на подходе - ещё три.Что касается лично меня... Я - дисциплинированный человек, и не мог раньше прививаться, потому что было противопоказание для тех, кому 65+... А сейчас как будто в этом плане есть послабление.А, с другой стороны, найти абсолютно здорового человека в 87 лет - очень сложно.Я проверил, у меня совершенно нет антител. То есть я открыт для инфекции. И подумал, что в моем возрасте это не совсем правильно. Все же надо попытаться защититься.Поэтому принял решение провакцинироваться.Прививку сделал. Ну, и теперь посмотрим, что будет с титрами. (То есть - с антителами, достаточно ли их количество в организме, чтобы противостоять инфекции. - А. Г.)- А что может быть?- Может организм не ответить и титров не будет? Может. Но, я думаю, тогда можно сделать какую-то другую прививку. Но в таком подвешенном состоянии находиться опасно. Я спрашивал в свое время у Гинцбурга (разработчик вакцины “Спутник - V”. - А.Г.), почему он сделал ограничение, можно ли мне делать прививку.? Он мне сказал: можно. И никакого здесь героизма не вижу. Я сделал нормальную вещь. Вот и все. А результат посмотрим, что будет.- Это пока первый этап. Через какое-то время вы повторите вакцинацию?- Да, через 21 день.- Мы с вами в этом интервью никого не агитируем, каждый человек должен самостоятельно решать, но он должен просто обратиться к врачам, все взвесить...- Просто я подчеркиваю еще раз: у меня нет антител. То есть - я абсолютно беззащитный. И возможность заражения вирусом у меня огромная. Поэтому принял решение вакцинироваться.Если кто-то хочет жить на авось: дескать, пронесет - не пронесет... Это дело индивидуально каждого человека.- А чем масштабная вакцинация, которая до этого проводилась в России, отличается от предстоящей - массовой?- Я думаю, что это вакцинация более широкая, только этим. Для этого надо было подготовиться, для этого должно быть достаточно прививочного материала, структуру надо было создавать – где прививаться, чем прививать.Это все сделано.Значит, президент посчитал, что сегодня и такая структура создана, и все необходимые подготовительные мероприятия проведены.И теперь вакцинацию можно проводить более широко.- Ну, тогда пожелаем всем здоровья.- Обязательно. Только так...ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВладимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса всех россиянГлава государства указал на необходимость к следующей неделе подготовить соответствующую инфраструктуру (подробности).