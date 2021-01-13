Президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавирусной инфекции всех граждан со следующей недели, призвав подготовить в стране соответствующую инфраструктуру.«Со следующей недели нужно переходить к массовой вакцинации всего населения от коронавируса, подготовив соответствующую инфраструктуру… слава богу, вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий», - сказал глава государства в ходе совещания с кабмином в среду, 13 января.Путин отметил, что российская вакцина не требует таких условий для хранения как минус пятьдесят или минус семьдесят. По его словам, все работает «гораздо проще и эффективнее» работает. Он также призвал выстроить соответствующий график так, как это происходит по другим заболеваниям. Глава государства привел в пример вакцинацию от гриппаКак писал сайт kp.ru, в ходе совещания российский лидер назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, но отметил, что сегодня необходимо понять, как препарат будет действовать в условиях множества штаммов вируса.