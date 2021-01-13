Имя Жанны Фриске опять на первых полосах светской хроники. На этот раз грандиозный скандал разразился из-за легендарной квартиры умершей от рака певицы. Появились слухи о том, что бывший возлюбленный звезды Дмитрий Шепелев якобы собрался продать долю сына Платона в квартире в Шмитовском проезде. Во всяком случае так утверждают родители ныне покойной вокалистки.Жанна Фриске скончалась в 2015 году. Знаменитость почти два года боролась с раком мозга. После смерти певицы ее сын Платон, которого она родила от телеведущего Дмитрия Шепелева, унаследовал в том числе и часть просторной квартиры звезды в Шмитовском проезде.Жанна обожала свое гнездышко, обустраивала под себя, лично выбирала мебель, продумывала каждый элемент дизайна. Особой гордостью вокалистки была ее огромная гардеробная. Родители знаменитости Владимир и Ольга Фриске старались сохранить там все, как при жизни дочери.И вот на днях появились слухи, что, являясь законным представителем семилетнего Платона, Дмитрий якобы хочет выставить долю ребенка на продажу. Цена вопроса - 15 миллионов рублей.\\"Он хочет все Жаннино забрать и заработать на этом. Сын-то ему зачем нужен? Только ради Жанниных денег! Теперь и это хочет разрушить - то, что ему совершенно не принадлежит\\", - разразился гневной отповедью в адрес телеведущего Владимир Борисович.Мужчина намерен судиться с Шепелевым. \\"Долю выкупать пока не собираюсь, она принадлежит внуку. Пусть дождется его совершеннолетия. Мы никого в эту квартиру не пускаем, убираемся там, платим за все, ждем, когда ребенок вырастет. Посмотрим, что решит суд. Пока он не имеет права ничего выставлять и продавать\\", - цитирует его \\"СтарХит\\".Меж тем, Дмитрий пока никак не отреагировал на новые сплетни. Встревоженные россияне бросились к кумиру в блог.\\"Дмитрий, это правда, что Вы продаете часть квартиры Фриске?\\", \\"Вам не стыдно осквернять память Жанны и лишать ребенка памяти о маме?\\", \\"Доля в квартире - это сына, а не Ваша, Дмитрий! Так пусть он и распоряжается ею при достижении определенного возраста\\", - пишут фолловеры.Нашлись и те, кто вступился за телеведущего: \\"Как вы можете судить человека, которого абсолютно не знаете?\\", \\"Никого не слушайте, вы хороший отец и симпатичный человек. Счастья и удачи вам! Гадости пишут люди, которые в жизни ничего не добились\\".