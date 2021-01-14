Назло всем прогнозам о том, что люди будут экономить на покупках дорогих категорий товаров, ушедший 2020-й в очередной раз обманывает экспертные ожидания. Недавно «КП» писала о том, что автомобильный рынок сократился всего на 7,7% , хотя падение предвещали катастрофическое. Более того, весь год дорожали квадратные метры и спрос на них до сих пор лихорадочный. Да и на крупную бытовую технику россияне были готовы раскошелиться активнее, чем прежде.И вот еще одна новость из той же серии — весь прошлый год люди судорожно скупали смартфоны. В 2020-м россияне поставили рекорд — купили 31,5 млн. гаджетов на сумму 570 млрд. рублей. В сравнении с 2019-м это на 20% больше в штуках и на 25% больше в деньгах. За историю наблюдений с 2014 года это самые высокие цифры. Такие данные по всему российскому рынку приводит Группа «М.Видео-Эльдорадо».Кстати, по подсчетам Forward Leasing 95,3 млн. россиян из 146,7 млн имеют смартфоны. И немалая часть из них китайского производства. В 2020-м «китайцы» и вовсе завоевали больше половины рынка — 55% купленных гаджетов от брендов из КНР.Сильнее всего спрос подскочил на дорогие смартфоны ценой от 50 тыс. руб., которых купили в полтора раза больше, чем в прошлом году. Но среди всех купленных гаджетов их доля всего 8,5%. Порядка 70% смартфонов покупалось за ценник от 5 до 20 тыс. руб. Остальное — дешевые кнопочные «звонилки», которых с каждым годом покупают все меньше и меньше.КОНКРЕТНОСамые популярные бренды смартфонов в 2020 году:1. Samsung2. Honor3. Xiaomi4. Apple5. HuaweiСамые популярные модели смартфонов в 2020 году:1. Samsung Galaxy A51 (64 Гб)2. Samsung Galaxy A103. Samsung A014. iPhone 11 (128 Гб)5. Honor 8AПо данным Группы «М.Видео-Эльдорадо».