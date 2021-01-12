Ушедший коронавирусный 2020-й нежданно-негаданно оказался годом жилищного бума. По оценкам экспертов, цены на новостройки выросли в среднем на 20-25%, на не новое жилье — на 12-15%. Это касается и Москвы, и в целом большинства мегаполисов. А за городом смели все, что годится под частную застройку — включая пустующие участки и недострой, который никому был не нужен последние лет десять. Такого ажиотажа не наблюдалось с начала 2000-х. Ждать ли продолжения банкета и к каким ценам готовиться тем, кто надеется в нем поучаствовать?ЦЕНЫ, ВПЕРЕД? ИЛИ УЖЕ НАЗАД?Общее мнение опрошенных «КП» экспертов — такого разгула страстей, и сравнимого с 2020 годом роста цен, в 2021-м уже не будет.-Думаю, после пережитого осенью ажиотажа рынок на время замрет. Покупательская способность населения не безгранична. Многие, у кого назрел квартирный вопрос, уже приобрели недвижимость. Банковский сектор выдал огромное количество ипотек в 2020-м, - рассказала «КП» главный аналитик группы компаний МИЭЛЬ Екатерина Бережнова.-Максимально в ближайшее время будет рост цен, который компенсирует инфляцию. Но не более того. При этом очевидно, что если не будет продлена льготная ипотека на новостройки в том или ином виде, не будет дальнейшего снижения ипотечных ставок, роста точно ожидать не придется и во второй половине года, - прогнозирует вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.Ставки по ипотеке — момент, на который эксперты обращают особое внимание. Серьезного роста доходов россиянам 2021 год не сулит. А программа льготной ипотеки на покупку новостройки под 6,5%, которая во многом поспособствовала прошлогоднему ажиотажу, действует до 1 июля 2021 года.-Многое зависит от того, какое лобби победит — банковское или строительное, - объясняет член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев. - Банковское хочет повышения ипотечных ставок и рассказывает про «ипотечный пузырь». Строительное — наоборот заинтересовано в еще большем снижении ставок.По любому, доступнее квартиры в 2021 году не станут. Вариантов два: 1) более дешевая ипотека, но при этом продолжится рост цен, 2) ипотека с середины года уже не будет столь дешевой, но перестанет расти в цене жилье. Как говорят эксперты, баш на баш.«НЕ ХОЧУ КВАРТИРУ, ХОЧУ ДОМ»-За время пандемии объемы продаж на загородном рынке увеличились в два — три раза, - констатирует Константин Апрелев.И эта тенденция, по мнению аналитиков, никуда не денется и в 2021 году. Ибо никуда пока не делать пандемия, да и многие остались работать на удаленке.-Интерес к индивидуальному жилищному строительству однозначно будет расти. Оно и так в большинстве случаев понятнее нашему человеку, а коронавирус подогрел желание иметь свой дом и свой двор и ни от кого не зависеть, - говорит Апрелев.В связи с этим специалисты ожидают, как минимум, несколько последствий.Первое — вернется мода на загородные поселки, как в начале 2000-х. Люди «с деньгами» вновь будут стремиться купить именно загородный дом, где можно жить постоянно. Но в месте, где не будет никаких бытовых неудобств. С нормальной инфраструктурой по соседству, возможностью заказать доставку любых продуктов и товаров «на каждый день» и — теперь обязательно — хорошим скоростным интернетом. Такая недвижимость продолжит серьезно дорожать.Второе — с конца зимы эксперты вновь ждут дачный бум. Это касается и покупок, и аренды.-Уже в марте все ходовые варианты по вменяемым ценам разлетятся как горячие пирожки, - прогнозирует Константин Апрелев.И третье — доля частного строительства, которая и сейчас в масштабах России превышает 50% от объемов возведения жилья, будет расти даже без особой господдержки. А с поддержкой, хотя бы относительно сравнимой с поддержкой строительства многоквартирных новостроек, - тем более.-В 2021 году молодой семье будет проще приобрести индивидуальный жилой дом — с использованием пилотной программы льготной ипотеки под ИЖС (под 6,1%, для молодых семей с детьми - Прим. Ред.), - считает генеральный директор АН «БОН ТОН» Наталия Кузнецова. - Предпочтительнее, на мой взгляд, купить готовый дом.«НАДОЕЛО СНИМАТЬ, ЖЕЛАЮ КУПИТЬ»Льготная ипотека на покупку новостройки — хороший стимул действовать и сменить съемное жилье на свое собственное, пусть и заложенное в банке. Но тем, кто этого не сделал в ушедшем году, эксперты уж очень напрягаться не рекомендуют — особенно при не очень ясных личных финансовых перспективах. Снимать жилье пока достаточно выгодно.-Сейчас уникальное время, когда недвижимость в цене выросла, а стоимость аренды даже немного упала из-за низкого спроса, - утверждает финансовый эксперт Ян Марчинский. -И вряд ли она пойдет резко вверх в 2021 году.На волне квартирного ажиотажа 2020 года многие, в частности в Москве, покупали жилье как раз в надежде его сдавать и таким образом «отбивать» ипотеку. Конкуренция за потенциальных квартиросъемщиков усилилась.-Предложение квартир в аренду постоянно растет, а платежеспособность арендаторов, увы, нет, - подтверждает гендиректор инвестиционной платформы Simple Estate Никита Корниенко.ЧЕГО ЕЩЕ ОЖИДАТЬПокупатели будут предпочитать квартиры с большим числом комнат — при той же площади. -Эта тенденция наметилась еще в 2020 году в связи со всеобщей удаленной работой и учебой. А в 2021 году будет проявляться еще сильнее, - прогнозирует Константин Апрелев. - Покупатели теперь стремятся за те же деньги приобрести жилье с большим количеством разных помещений, которые могут послужить отдельным кабинетом.То есть тесную трешку сейчас купят скорее, чем просторную двушку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Запорожцы» дорожают быстрее, чем «Мерседесы» и «Лексусы»Эксперты подвели итоги года для российского авторынка. Все оказалось не так плохо (подробности).Кому готовы платить миллион: тренды на рынке труда, которые будут доминировать в 2021 годуКак изменились представления работодателей за время пандемии и за кем они теперь охотятся (подробности).