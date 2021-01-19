19 января Госдума вернулась с «зимних каникул» и открыла «весеннюю» сессию. Чувствовалось, депутаты соскучились по речам с трибуны! Говорили горячо, говорили много. Но все больше почему-то не про Россию, а про Америку и «ее агента» Навального. Ни один из выступивших не пропустил эти темы.Начал спикер Вячеслав Володин:- У нас на рассмотрении 1226 законопроектов. А в сентябре нас ждут парламентские выборы.Едва напомнив про это, Володин тут же перешел к выборам в Америке:- Сегодня всем стало очевидно, что стандартов демократии у самих Соединенных Штатов нет! Надо сделать все, чтобы не допустить иностранного вмешательства в наши выборы. А исходя из прошлого, мы знаем, что вмешиваться будут.Штурмовавших Капитолий Володин назвал «самыми настоящими политическими заключенными». И призвал депутатов задуматься о работе американских интернет-платформ в России.- Президенту США перекрыли доступ ко всем соцсетям! Может по решению суда? Нет! Американские IT- компании имеют в мире монополию. И если они так нагло ведут себя в своей стране, то как будут в других странах? Нам надо сделать все, чтобы в России они работали только по нашим законам. Чтобы беспредел не повторился... Хватит занимать позу страуса! Как-будто ничего не происходит!Упомянул Володин и вернувшегося из Берлина Алексея Навального и его поддержку со стороны ЕС.- Евросоюзу следует начать с себя. Прикатите стрелять в людей резиновыми пулями! Травить газом! Зимой поливать водой! Это все напоминает истязания времен Второй мировой! Восстановите права человека у себя, если хотите, чтоб вас кто-то слушал.Коммунист Геннадий Зюганов перво-наперво поздравил всех с ... крещением Господним. А уже после тоже обрушился на Америку:- Год начался с американской драмы, которая касается всех нас. Нас объявили врагом №1. К власти пришла группировка, которая не постеснялась закрыть рот Трампу. И у каждого из нас в кармане сегодня американский шпион! Мы все под колпаком. Уже приехал гонец из Берлина. Этого деятеля надувают для организации российского майдана.И только после Зюганов перешел к делам в России:- Дикое же неравенство! Олигархи продолжают богатеть, а бедные беднеть. Мы первые по алмазу, титану, золоту, нефти. Всего в достатке. Кроме того, чтобы это обслуживало граждан своей страны.Владимир Жириновский вышел в маске и перчатках. И всю речь посвятил «берлинскому пациенту»:- Кто поддерживает Навального? Больные? Наркоманы? Проститутки? Кто может еще поехать встречать его в аэропорт? Его надо отправить на Север, где птицы падают на землю, замерзая. Какой он лидер оппозиции? Когда он в школе в Марьино учился я уже был кандидатом в президенты. Его надо посадить. Его надо лишить родительских прав, он как детей воспитает? Потом мы будем мучаться с его детьми, когда он сбежит заграницу! Противно говорить про него с высокой трибуны, - вздыхал Жириновский, но говорить продолжал. - Надо создать обстановку, чтобы не появлялись больше такие в нашем обществе!Разогрев себя такими «приветственными» речами, депутаты наконец перешли к работе над законами. В первый день «весенней» сессии — поправки в Семейный кодекс. На второй день по плану - запрет иностранного гражданства для госслужащих.