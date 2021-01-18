Уголовно-политический детектив разверзся в России 17 января. Трещал крещенский градус и маски натурально примерзали к лицу. Но вся прогрессивная сетевая общественность прильнула носом к флайт-радарам и трансляциям в интернете. Ждали не падения сверх-яркого метеора и полного затмения. Все было серьезней! Из Берлина в Москву вылетал «отравленный» и чудом исцеленный блогер-оппозиционер Алексей Навальный.- Прилетит - не прилетит? - гадали впечатлительные либеральные курсистки (некоторые, по девичей традиции, кидали валенок за окно).- Арестуют - не арестуют? - спорили патриоты с карбонариями.- Развернут самолет или заминируют, - делали ставки бывалые блогеры.А журналисты, омоновцы и группы фанатов Навального ринулись во «Внуково» - встречать «берлинского пациента».Увы, ринувшихся оказалось, даже по оценкам особо впечатлительного корреспондента «КП», не больше 500 человек. Всех вместе — и журналистов, и силовиков и фанатов оппозиционера. Вперемешку.Причем воздыхатели Навального оказались предательски разбавлены поклонниками поп-дивы Бузовой, которые в это же время в этом же месте — вот досада - ждали приземления собственной звезды. И с легкой непринужденностью затмевали группу поддержки блогера.«Происки режима!» - ревниво брюзжали фанаты Навального.«Оля! Оля!» - приплясывали фанаты Бузовой.«Боюсь, моим позитивным ожиданиям не сбыться. Людей во Внуково оказалось слишком мало», - разочарованно писал в соцсетях либеральный нострдамус профессор Соловей.Тем временем в Берлине разворачивался свой детектив. Там в зоне вылета тоже дежурили журналисты, надеясь на прощальное «ауфидерзейн» Навального. Протирали телекамеры... Зря.Германские власти так старались надуть статус российскому оппозиционеру, что оставили прессу без «сладкого». Навального и его жену Юлию привезли прямо к самолету в черном чиновничьем лимузине Ауди-8 во главе пафосного кортежа. Так что сопровождать блогера посчастливилось лишь 30 самым расторопным и проверенным журналистам, обеспеченным билетами на один рейс с Навальным.- Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим, - сказала им на видео Юлия Навальная, изобразив сцену из «Брата-2».- Все пропало! Самолет садится на Шереметьево, - раздалось в толпе во «Внуково».- Чей?!! Бузовой или Навального?- Обоих!Времени схватить такси и домчать до другого конца Москвы катастрофически не было.А рейс с Навальным и рейс с Бузовой спокойно приземлялись в Шереметьево. Никакой воронок к трапу не подкатывал. Пассажиры шли на паспортный контроль. Поп-дива нецензурно досадовала, что у нее сорвана встреча с поклонниками.А оппозиционер объявлял на камеры: «Это мой самый счастливый день...» И вот тут, при предъявлении паспорта, с Навальным случилось то, что накануне железно обещал ФСИН. Офицер на погранконтроле буднично произнес: «Вы задерживаетесь...»Дело в том, что Навальный, находясь на условно-исправительном сроке по делу о мошенничестве, должен был весь 2020 год регулярно (дважды в месяц) являться в полицию для отметок. И когда он в августе попал в больницу (сначала в омскую, а затем — в немецкую «Шарите») с «отравлением», у него еще была уважительная причина не отмечаться. Но осенью «Шарите» заявила, что пациент здоров. И ФСИН заждалась условно-исправляющегося блогера, посылая в Германию запросы. А, не дождавшись, под Новый год объявила его в федеральный розыск.Не задержать Навального после этого ФСИН просто не могла.Что и сделала.Сейчас судьба оппозиционера решается в Химкинском суде (просто ближайшем к Шереметьево). Интересно, что СК просит для него всего лишь домашнего ареста. Вегетариански, учитывая страсти, пылавшие накануне!Хотя около 15 тысяч человек в России, нарушивших режим отмечания (то же самое, что сделал Навальный), в прошлом году сменили условный срок на реальный. Не шутка.Поражает другое.Уже через 15 минут (!) после провала агента Навального на паспортном контроле (ах да, «патриоты» уверены - блогер завербован спецслужбами Запада) международная правозащитная организация Амнисти Интернешнл объявила его «узником совести». В воскресенье, в 10-м часу вечера, кто ж там так спешно собирался и выносил решение? Или заготовили заранее?А если отпустят, если домашний арест? Все равно «узник»?Еще через 15 минут МИДы Эстонии Латвии и Литвы призвали к санкциям против России. Тоже в воскресной ночи собирались, чтоб объявить? Тоже у флайт-радаров не спали, переживали?Следующие 15 минут. С осуждением выступила жена арестованного белорусского блогера, не ставшая президентом, Светлана Тихановская. И неспроста. Конспирологи прочат жене Навального роль Тихановской-2.Чуть пристойней повели себя немцы. Дождались утра и уж после выразили все что могли - официальный протест.Но детектив не окончен.Своего веского слова еще не сказала Бузова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлава МИД Сергей Лавров: «России не предъявили никаких доказательств якобы отравления Навального»Министр иностранных дел возмущен поведением Запада (подробности).Почему «Берлинского пациента» в Германии провожали как «особо ценный груз», а в России его задержалиНемцы предприняли особые меры, чтобы в Москву Навальный вылетел, не запачкав ботинки и имиджа (подробности).