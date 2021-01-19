- Это традиция, а традиций он не нарушает, - ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «купался ли Владимир Путин в этом году в крещенской проруби?»Президент, действительно, каждый год ныряет в иордань, причем далеко не всегда делает это в своей подмосковной резиденции.Не так давно по дороге из Санкт-Петербурга он даже специально заехал на Селигер, где принял участие в крещенских купаниях в Нило-Столобенской пустыни. Его валенки и овчинный тулуп запомнились всем надолго.В этом году пандемия к поездкам не слишком располагает, но традиций, действительно, не отменяет. И в Путин окунулся в прорубь в своей резиденции Ново-Огарево. В этот раз президент обошелся без лишней одежды - сразу вышел к прорубленной во льду иордани в синих плавках и сразу же спустился в воду. Трижды погрузившись в воду и перекрестившись на установленный на краю ледяной крест, Путин вышел из проруби.«Водные процедуры» пришлись на один из самых холодных дней в году - температура 17 января в Подмосковье опускалась до минус 25, но главу государства это не остановило.