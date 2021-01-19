Евгения Медведева к 21 году успела дважды победить на чемпионатах мира и Европы. А зимой 2018 года она выиграла две серебряные медали на Олимпиаде в Пхенчане. Фигуристка стала второй в командном турнире, а в личных соревнованиях в драматичной борьбе проиграла Алине Загитовой, с которой вместе каталась у Этери Тутберидзе.Осенью 2020 года Женя вернулась в \\"Хрустальный\\", решив прервать свою работу у канадца Брайана Орсера. В интервью \\"Олимпийскому каналу\\" Медведева вспомнила вскользь непростой для себя момент после проигранной Олимпиады в Пхенчхане:- После Олимпиады я пыталась всем что-то доказать, но сейчас я просто оглядываюсь назад и думаю, что я, если честно, уже все доказала.Однако же, к 21 году Женя признается, что ей все сложнее находить мотивацию дальше оставаться в спорте:- Мне 21, и с каждым годом становится все труднее и труднее оставаться в форме и сохранять мотивацию. Я не очень люблю это выражение \\"сохранять мотивацию\\", но когда твое тело почти всегда болит, очень сложно вставать каждое утро и идти на тренировку, где ты знаешь, что все опять будет болеть, но я стараюсь. Мои фанаты - это единственная причина, по которой я все еще выхожу на лед.Но никуда Медведева не собирается уходить. Разговоров о \\"пенсии\\" и быть не может для спортсменки. Она заявила, что хочет теперь просто восстановить свое здоровье после того, как переболела коронавирусом:- Я делаю все, что могу, чтобы поправить свое здоровье и не ухудшить его. Ведь только так я смогу участвовать в соревнованиях. Так что я не могу сейчас ничего сказать про то, какие соревнования будут следующими. Ведь все иногда меняется, а сейчас особенно быстро, - сказала Медведева.После того, как Евгения Медведева вернулась в \\"Хрустальный\\" к Этери Тутберидзе, она осенью 2020 года так и не появилась ни на одном старте. Фигуристка продолжает тренировки, но последним для нее стартом был чемпионат России в декабре 2019 года в Красноярске. Тогда она снялась с произвольной программы из-за проблем с коньками.