«У нас с Этери Георгиевной все хорошо»: Евгения Медведева впервые рассказала о своем возвращении

Евгения Медведева вернулась к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась с 2007 по 2018 год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду 16 сентября стало известно, что Евгения Медведева вернулась к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась с 2007 по 2018 год. Напомним, что после Олимпиады-2018, где Медведева проиграла Алине Загитовой, она перешла к канадскому наставнику Брайану Орсеру, но с ним заметных успехов не добилась.

Сегодня Медведева уже провела первую тренировку в группе Тутберидзе на катке «Хрустальный», который принадлежит клубу «Самбо-70», в спортивной школе которого и училась Евгения. После занятий фигуристка поблагодарила и своего теперь уже бывшего канадского тренера и рассказала об отношениях с Тутберидзе.

- Благодарна Брайану за проделанную работу. На данный момент просто безумно благодарна за его поддержку — он отнесся с глубочайшим пониманием и одобрением к моему решению.

Мы сохранили хорошие теплые отношения, никаких конфликтов. Я рада, что так получилось. У нас с Этери Георгиевной все хорошо: мы встретились, поговорили, сегодня начали работу, - сказала Медведева на ТВ.

Кстати, Евгению Медведеву мы должны увидеть уже в эти выходные на этапе Кубка России в Сызрани. Да, да – не удивляйтесь, теперь в период пандемии на первый план выходят внутрироссийские соревнования. Федерация фигурного катания России ввела новое правило, по которому попасть на чемпионат России, где будет формироваться состав сборной, можно только через Кубок, где надо принять участие минимум в двух этапах из пяти. И вот Медведева решила начать с первого.

В Сызрани, кстати, выступит и двукратная чемпионка России Анна Щербакова, которая в отличии от Трусовой и Косторной, не стала уходить от Тутберидзе. И теперь она вместе с Медведевой в Тутберидзе-тим. Так что любителям фигурного катания скучать не придется, если даже из-за пандемии отменят этапы мировой серии Гран-при.

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