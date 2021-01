Угощал спортсменов фаст-фудом и "огорчил" Папу Римского: самые яркие кадры президентства Дональда Трампа

Таким нам запомнится президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Дональд Трамп был президентом США всего один срок, но за эти 4 года он успел попасть во множество скандальных историй, стать героем интернет-мемов и разделить страну почти ровно пополам: его противники против его убежденных сторонников. «Комсомолка» выбрала самые яркие кадры президентства Трампа.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дональд Трамп много раз заявлял о своем патриотизме. Он пришел к власти под лозунгом Make America Great Again – сделаем Америку снова великой. Получилось или нет – на этот счет даже в Штатах нет единого мнения.

Фото: REUTERS

Поначалу отношения Трампа с северокорейским лидером не складывались. Он назвал Ким Чен Ына «маленьким человеком-рокетой», тот в ответ охарактеризовал Дональда как «слабоумного старика». Но скоро ситуация изменилась, и в итоге Трамп и Ким трижды встречались лично. Больше того, миллиардер стал первым президентом США, посетившим Северную Корею, пусть и чисто символически. Он перешел на сторону КНДР во время встречи в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи.

Фото: REUTERS

У Трампа непростые отношения с афроамериканцами. При нем сторонники движения Black Lives Matter стали громить магазины и полицейские участки, за него на последних выборах проголосовало всего 12% темнокожих. Но и среди его убежденных сторонников есть афроамериканцы. Некоторых даже пригласили в Белый дом – помолиться вместе с президентом.

Фото: REUTERS

В прошлом году в США разразился скандал. СМИ написали, будто Трамп обсуждал с губернатором Южной Дакоты появление собственного барельефа на горе Рашмор. Это один из символов страны, в камне высечены лица четырех президентов: Вашингтона, Линкольна, Джефферсона и Рузвельта. Сам Трамп скоро заявил, что встать в один ряд с легендами не планирует, и это обычная газетная утка.

Фото: REUTERS

11-летний Фрэнк написал президенту с необычной просьбой. Мальчик мечтал постричь траву на лужайке у Белого дома. Видимо, в администрации Трампа сочли, что это будет удачный ход, пригласили школьника в Вашингтон и выдали ему газонокосилку. Правда, мальчик так увлекся своим делом, что не заметил Трампа, который вышел его поприветствовать.

Фото: REUTERS

На встрече с членами Американской ассоциации грузоперевозок Трамп решил протестировать 18-колесный большегруз. Правда, завести такую махину не решился, только посигналил и помахал журналистам из окна кабины. Говорят, ему очень понравилось.

Фото: REUTERS

В прощальной речи Трамп подчеркнул, что особенно гордится тем, что стал первым за долгие годы президентом США, который не начал новой войны. Впрочем, есть у него и незавидные достижения. Например, он стал первым в истории лидером страны, которому дважды пытались объявить импичмент. Кстати, вторая попытка еще не окончена.

Фото: REUTERS

«Присматривать» за новичком в политике Трампом республиканцы приставили опытного партийного аппаратчика Майка Пенса. Тот был вполне себе лояльным вице-президентом почти до конца. Когда Трамп стал оспаривать итоги прошлогодних выборов, Пенс отказался поддержать босса и, будучи председателем Сената, утвердил результаты голосования выборщиков. В ответ Трамп назвал напарника трусом, который отказался бороться за страну.

Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK

Трамп обещал наладить отношения с Россией. Во время предвыборной кампании 2016 года он говорил об этом чуть ли не в каждом выступлении перед народом. А в итоге эти обещания обернулись пшиком: при Трампе США ввели против нашей страны даже больше санкций, чем при Бараке Обаме, на президентство которого пришлось очередное охлаждение отношений Москвы и Вашингтона.

Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK

Настроенные против Трампа американские СМИ очень много высмеивали его внешность. Благо, президент давал повод любовью к загару, странным оранжевым цветом лица, с которым иногда появлялся на публике, и укладкой, которая порой подводила его – особенно при сильном ветре.

Фото: REUTERS

Этим жестом Трамп показывает совсем не то, что вы подумали. В США таким образом сопровождают лозунг «We can do it! (Мы можем сделать это!)». Такой вот показ мускулов взят с пропагандистского плаката времен Второй мировой войны, который был предназначен для укрепления морального духа рабочих. На нем клепальщица обнажает бицепс правой полусогнутой руки, демонстрируя тем самым силу и решимость.

Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK

Трамп общался с Франциском XVI всего полчаса, но судя по этому протокольному фото, чем-то его огорчил. Эту встречу потом долго обсуждали не только из-за кадра с насупленным понтификом и веселым президентом США, но и из-за короткой беседы Франциска с Меланией Трамп. Глава всех католиков поинтересовался: «Чем вы кормите мужа? Потицей?» Первая леди не разобрала в словах понтифика название традиционного блюда своей родной Словении и ответила: «Пиццей? Да».

Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK

Эта фотография стала настоящим мемом. На ней запечатлен рабочей момент в ходе саммита G7, обсуждали решение Трампа поднять налоги на ввоз металла на территорию США. Но выглядит президент США как упрямый ребенок, которому взрослые (а тут и немецкий канцлер Меркель, и французский президент Макрон, и японский премьер Абэ) пытаются что-то втолковать.

Фото: Пресс-служба Белого дома

На традиционном приеме чемпионов студенческой лиги по американскому футболу Трамп удивил гостей. Вместо изысканных блюд гостей угощали фаст-фудом: пиццей, бургерами, картошкой-фри… На такой шаг президент пошел из-за кризиса с финансированием правительства – в неоплачиваемый отпуск пришлось отпустить и часть поваров Белого дома. Так что Трамп взял инициативу в свои руки, составил меню и оплатил банкет из своего кармана.

