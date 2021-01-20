В США к бывшим президентам относятся с почтением. В американском английском даже не принято использовать по отношению к ним приставку «экс». И всех их - действующего и ушедших в отставку - величают исключительно президентами.После окончания одного или двух 4-летних сроков теперь уже бывшие главы государства, как правило, не оставляют общественно-политическую жизнь. Они работают в своих партиях, создают общественные организации, ездят по миру с лекциями, пишут мемуары.Впрочем, никто не запрещает и уйти на заслуженный отдых. С голоду, мягко говоря, умереть не дадут. Бывшему президенту гарантированы пенсия (порядка 200 тысяч долларов в год), оплата командировочных и канцелярских расходов, пожизненная охрана. А чтобы спокойно съехать из Белого дома и начать новую жизнь, предусмотрена разовая выплата в 900 тысяч долларов - на грузчиков и аренду грузовика для переезда. Наконец, когда придет время, государство возьмет на себя организацию похорон по высшему разряду.Но у Дональда Трампа есть все шансы стать первым в истории США главой государства, который всего этого будет лишен. Процедура импичмента запущена, и даже окончание президентского срока не гарантирует Трампу покоя. Демократы явно намерены сделать все, чтобы отомстить ему за обиды.Похоже, козырь (а именно так переводится с английского слово trump) Трампа бит: в одно мгновение 45-й президент США превратился в одного из самых токсичных персонажей Америки. Еще недавно им восхищались и жалели одновременно: слишком уж непрозрачными оказались последние президентские выборы, по итогам которых победу одержал демократ Джо Байден.Сам Трамп избрал противоречивую тактику: до последнего момента не признавал итоги выборов и заявлял, что результаты сфальсифицированы, а его победа украдена. Чем и накалил противостояние в обществе до такой степени, что после невинной речи перед сторонниками толпа ринулась штурмовать вашингтонский Капитолий. В итоге погибли люди, а интерьеры цитадели американской демократии были изрядно подпорчены, равно как и имидж служб безопасности.Теперь с Трампом никто не хочет иметь дело: его администрацию досрочно покинули министры и главы ведомств, за его импичмент проголосовали даже ближайшие соратники по партии, а основной кредитор - Deutsche Bank - заявил, что готов простить все выданные ранее кредиты, только бы побыстрее закончить все отношения с компаниями Трампа.Импичмент закрывает Трампу дорогу в политику и ставит крест на его планах вернуться в Белый дом в 2025 году. Но он рискует остаться и без своей бизнес-империи.Состояние Трамп сколотил на недвижимости. Строил жилые дома и бизнес-центры, а еще небоскребы, которые «скромно» назвал Trump Tower - Башня Трампа. Сам он всегда называл себя миллиардером, но его основная компания - The Trump Organization - никогда не выходила на биржу, а значит, никто не знает, сколько у нее денег на самом деле.Переехав в Белый дом, Трамп вынужден был передать управление всем этим в руки своих сыновей. Не слишком опытные детки, а также коронавирусная пандемия обеспечили The Trump Organization миллиардные убытки.Скандал вокруг штурма Капитолия тоже ударил по президентским финансам: спортивные ассоциации отказываются проводить турниры в гольф-клубах, турагентства аннулируют брони в гостиницах, а арендаторы съезжают.Вот уж точно немало времени Трампу придется потратить на судебные разбирательства. Прокуроры Манхэттена с прошлого года тягают на допросы детей 45-го президента США, пытаясь выудить из них разного рода схемы, которыми пользовался Трамп для ухода от уплаты налогов. Пока он при исполнении, преследовать его по суду нельзя, но после окончания срока экс-президент утрачивает неприкосновенность.Сам Трамп давно обещает обнародовать свои налоговые декларации, но до сих пор так и не сделал этого.Поговаривают, что президента ждет еще одно судебное заседание - по делу о расторжении брака и уплате алиментов. Источники в Белом доме еще в прошлом году сообщали, что Дональд и Мелания уже давно спят раздельно, а первая леди только и ждет отъезда из Вашингтона, чтобы сразу после этого подать заявление о разводе.Сам Трамп на вопрос о планах на будущее отвечал, что продолжит политические сражения и параллельно будет строить новую империю - в медиасфере. Будет ли это телеканал или социальная сеть - пока неизвестно. Опыт в продюсировании и ведении телепередач у него есть, а запрет, который наложили на откровения Трампа Twitter, Facebook, YouTube и другие соцсети, вполне возможно, подстегнет его стать конкурентом Марка Цукерберга.Вряд ли откажется Трамп и от написания мемуаров. Ему явно есть что рассказать. Даже откровенное графоманство бывшему президенту США может принести солидные деньги. И Барак Обама, и Билл Клинтон, и Джордж Буш заработали на написании своих книг миллионы долларов, хотя далеко не все их труды вошли в рейтинги самых интересных книг, изданных в США за последние годы.В 1955 году в США приняли закон, обязывающий президентов строить и открывать библиотеки имени себя. Деньги на это выделяют из бюджета, место предлагают выбрать самому. Обама выбрал Чикаго, Картер - Атланту, Клинтон - арканзасский Литл-Рок.Президентские библиотеки в США - это не библиотеки в традиционном их понимании, а хранилища записей, документов, исторических материалов, принадлежащих главам государств, а также офисы для их фондов и общественных организаций. В такие библиотеки президентам разрешают забирать подарки, полученные ими от зарубежных коллег. При этом все это остается собственностью государства.Тщеславный Трамп вряд ли упустит возможность воздвигнуть за государственный счет еще один храм, который назовет по аналогии с гостиницами, небоскребами и роскошными клубами своим собственным именем. Но не исключено, что политические противники подсуетятся и решением конгресса запретят ему сделать это.КОНКРЕТНОЧем занимались президенты после ухода из Белого домаОткрыл завод по производству виски, который выпускал по 50 тыс. литров крепкого алкоголя в год.Теодор РузвельтОтправился в экспедицию в Африку, проведя там целый год. Застрелил более 11 тысяч животных, в том числе слонов, бегемотов, зебр, обезьян, носорогов. Туши были отправлены в Америку для исследований.Джордж Буш-младшийНачал брать еженедельные уроки живописи. Написал портреты Владимира Путина, Далай-ламы, а также своих собак. Натюрморт кисти Буша можно приобрести за 50 тысяч долларов.Билл КлинтонЗанялся написанием книг и платными консультациями. Позднее создал «Фонд Клинтонов», сосредоточившийся на проектах, связанных с экологией и здравоохранением. Фонд не раз привлекал внимание правоохранителей ввиду непрозрачности его финансовой деятельности.Барак ОбамаСоздал «Фонд Обамы» и выступает с лекциями, а также пишет книги. Вместе с супругой Мишель сотрудничает со стриминговой платформой Netflix, где продюсирует документальные фильмы и сериалы. Только писательским трудом заработал 65 млн долларов.КСТАТИБывшим главам США запрещено:- Жить без круглосуточного надзора сотрудников секретной службы.- Самостоятельно открывать конверты и посылки, присланные по почте или с нарочным. Все отправления должны проверяться сотрудниками секретной службы, пожизненно охраняющими бывших президентов.- Садиться за руль автомобиля (за исключением территории, которая является их частной собственностью).- Пользоваться при поездках за границу обычным заграничным паспортом. Свободное перемещение по миру им обеспечит дипломатический паспорт.ТЕМ ВРЕМЕНЕМВ боевой обстановке: На инаугурации Байдена охраны будет больше, чем гостейДата вступления в должность нового президента не меняется уже 88 лет. Единственное, если 20 января выпадает на воскресенье, его переносят на следующий день. Вообще традиции в том, что касается первого лица государства, американцы чтут (подробности)