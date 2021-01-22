Конор против Порье - бой, в котором Хабиб будет присматривать себе соперника

А самым внимательным зрителем этого поединка будет Хабиб Нурмагомедов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранним утром 24 января на Бойцовском острове состоится первый большой бой нынешнего года. Джастин Порье постарается взять реванш у Конора Макгрегора. А самым внимательным зрителем этого поединка будет Хабиб Нурмагомедов. Если возвращению «Орла» в октагон суждено состояться, что сделает он это, скорее всего, поединком как раз против кого-то из этих парней.

Нурмагомедов тоже на острове

Хабиб в эти дни тоже находится на Бойцовском острове. Он встречается с главным боссом UFC Даной Уайтом, но не делает громких заявлений о возможном возвращении. Впрочем, даже одно только присутствие Нурмагомедова рядом с поединком накаляет обстановку. Репортеры с замиранием сердца сообщают, как он всего лишь на 30 секунд разминулся у лифта отеля с Конором Макгрегором. Если бы старые враги столкнулись нос к носу, наверняка у журналистов появилось работы на многие дни вперед. Но и так все понимают, что в бою Конор – Порье есть третья сторона. И если эту сторону под названием «Хабиб Нурмагомедов» впечатлить, то у победителя появится шанс на бой десятилетия.

Цена возвращения

Хабиб не устает повторять, что не собирается возвращаться. Но и твердое «нет» не произносит. То есть интрига растет, ожидания болельщиков ММА подогреваются. А вместе с ними увеличивается и возможная цена боя-возвращения Нурмагомедова.

Конор Макгрегор – отличный бизнесмен. Он понимает, пожалуй, лучше всех остальных, насколько денежным может стать его реванш против Хабиба. Но чтобы добиться права на такой поединок, нужно здорово поработать. И не только на пресс-конференциях, но и в октагоне против Порье. Именно поэтому Конор изо всех сил показывает, насколько он крут, насколько он мотивирован и насколько здорово готов к предстоящему поединку.

Конор - фаворит

Эксперты и букмекеры тоже на стороне Макгрегора. Его победа оценивается с вероятностью 65 процентов. Ставки на победу ирландца принимаются с коэффициентом 1,45, а на досрочное прекращение боя – примерно 1,2. Аналитики считают, что ирландец без проблем одержит победу нокаутом где-нибудь во втором раунде, и это действительно выглядит вероятным исходом. У Порье же шанс появится, если вдруг поединок затянется. Он ведь тоже опытный боец высокого класса, и умеет терпеть. И если дотерпит до поздних раундов, то получит возможность сотворить сенсацию.

Впрочем, вряд ли Конор даст сопернику такой шанс. Ирландец лучше всех понимает, что свое право на поединок против Хабиба получит только в случае победы над Порье. Для Макгрегора, который очень здорово помнит, как в свое время Нурмагомедов возил его по октагону, и жаждет реванша, это лучшая мотивация.

Конор Макгрегор – Джастин Порье

24 января, примерно 6:00

Трансляция на канале РЕН-ТВ