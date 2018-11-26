Хабиб Нурмагомедов – «КП»: Я держусь как можно дальше от политики. Чтобы помогать людям не обязательно быть депутатом

Когда будете гулять в ближайшие дни по Москве, будьте внимательны – где то с вами рядом может оказаться чемпион мира в смешанных единоборствах Хабиб Нурмагомедов. Нет, это не опасно. Если только не задавать вопросы про Конора Макгрегора. История того боя даже после победы не отпускает Хабиба. И он использует каждый момент, чтобы подколоть ирландца.

Мы увиделись с Хабибом на 90-й этаже башни «Федерация» в Москва Сити. Нурмагомедов вместе со своим отцом и командой подписывал контракт на миллион долларов с производителями энергетических напитков. И это была первая его встреча с журналистами после того исторического боя за титул чемпиона мира.

«Не делайте из меня американца»

- Хабиб, добро пожаловать в Россию! – приветствовали Хабиба.

- Салам-Алейкум, здравствуйте. Но вы из меня американца то не делайте. Я местный, я здесь живу, в Дагестане.

Хабиб Нурмагомедов и его команда.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И дальше Хабиб не лез за словом в карман. Хотя временами становился очень серьезным. Особенно когда речь заходила о продолжении его карьеры.

- Какой бы следующий бой ты выбрал? – спрашивали чемпиона мира в смешанных единоборствах.

- Бой с боксером Флойдом Мейвезером. И для наследия, и в денежном плане, и в плане конкуренции бой с Мейвезером был бы интереснее. Он никогда не проигрывал: 50 боев - 50 побед. Я тоже всегда выигрывал, будет интересно кто кого. Но даже в моей команде есть люди, кто мне шанса не дает в этом бою. Но сначала надо дождаться 10 декабря, суда.

«Путин просил не наказывать»

Дата «10 декабря» всплывала в разговоре еще не раз. Именно на этот день назначено заседание атлетической комиссии штата Невада. Там рассмотрят поведение Хабиба после поединка с Макгрегором – то, что он выскочил из клетки в зал бить секунданта Макгрегора. Наказать могут по-разному: дисквалифицировать на 10 лет и отнять миллионный гонорар. Но после боя могло быть еще хуже: Хабиба обещал наказать его отец.

- Наказали? – пытали Абдулманапа Нурмагомедова.

- Через несколько дней мы встречались с Путиным, и первым делом Владимир Владимирович попросил не наказывать. Но я все равно думаю, что Хабиб не прав. Я за дисциплину. А если все начнут перелетать через ограждения? Что будет творится в залах?

Отец и тренер дагестанского чемпиона Абдулманап Нурмагомедов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хабиб, слушая отца, сидел, уставившись в пол. Но потом не выдержал:

- У нас был случай, что мы залетели в клетку, и тогда нас оштрафовали и мы обещали отцу больше не залетать. А чтобы не вылетать - разговора не было!

Конор сдался и расстроил Хабиба

К тому бою и к Макгрегору возвращались постоянно – все-таки первая встреча после боя. И ирландцу «прилетало» еще не раз и не два. Хабиба спрашивали, каково это, почувствовать, как Конор хлопает ладонью по руке, признавая что сдается? Так же приятно, как звонок от президента страны?

- Когда позвонил президент, это была радость. А когда Макгрегор похлопал по руке – огорчение, - пожимал плечами Хабиб. – Почему огорчение? Поболеть за него прилетело 100 тысяч человек! А он по руке стучит! И я расстроился – подумал: это я на этот бой я что ли так настраивался?!

«Я слежу за своими словами в инстаграме. Запятые могу только пропустить»

С тех пор прошло уже немало времени, и Нурмагомедов успел попасть еще в несколько скандалов. Например, в инстаграме призвал закрыть все ночные клубы в Дагестане. И уже не в первый раз взорвал своим постом информационное пространство.

- Хабиб, каждое ваше слово в том же инстаграме имеет большие последствия. Как внимательно вы следите, за тем что там написано? И не хотите ли пойти в политику, если так популярны? – спросил корреспондент «КП».

- Внимательно слежу. Запятые еще могу пропустить, а с орфографией у меня все хорошо! - пытался отшутиться Нурмагомедов. Но потом вдруг стал серьезным:

- Меня часто спрашивают, кто ведет мой инстаграм, но я делаю это сам. И пишу, что сам думаю. А политика… Я стараюсь быть от всего этого чуть подальше. Главное чтобы было желание помогать людям, но чтобы это делать не обязательно быть депутатом.

Хабиб Нурмагомедов: "Политика… Я стараюсь быть от всего этого чуть подальше".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бузова - тайная жена

Потом говорили о том, где бы еще мг проявить себя чемпион. Предлагали актером или музыкантом.

- Я вот книгу сейчас презентовать буду, - признавался Хабиб. – Тут есть любители читать или нет? 320 страниц! Я сам хочу эту книгу прочитать! Лучше книгу продавать, чем виски.

Где-то в Дублине на своей винокурне в этот момент икал Конор.

Но и Хабиба можно отправить в легкий нокаут вопросом. Например таким:

- Писали, что Ольга Бузова – ваша тайная жена. Это правда?

Это был очень неожиданный удар. Его команда смеялась в голос, а Нурмагомедов впервые за час не понимал, что ответить.

- Нет, это не правда, - с совершенно каменным лицом сказал он. – Потому что не может быть правдой.

Кажется, он научился не попадаться на провокации.

10 из 10

И все равно разговор то и дело сворачивал к Макгрегору.

- Любая война заканчивается миром, - говорили Хабибу. - Если вы вдруг увидите Конора и его друзей, подадите им руку?

- Все возможно. Как поругались, так и помириться можем. Время покажет. Кто мы такие чтобы не прощать, если Всевышний прощает. Никогда не знаешь как себя поведешь. То что я туда прыгнул, у меня в голове этого не было заранее. Там е высоко - я мог же себе и ноги сломать. Потом смотришь на это и бывает сожаление. Но тут у меня сожаления не было: если еще было бы 10 попыток, я бы все 10 раз прыгнул.

Кажется, 10 декабря на суде в Неваде Хабибу будет нелегко каяться.