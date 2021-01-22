«Сам себе учитель»: Семейное обучение становится всё популярнее - мы уже догнали США

Некоторым детям в связи с особенностями их развития просто не подходит традиционная классно-урочная система образования. Учителям просто не докричаться, не достучаться до гиперактивных школяров. Семейное обучение может стать хорошим выходом в такой ситуации. Фото: Shutterstock

Пару лет назад эксперты глобальной образовательной конференции EdCrunch подсчитали, что около 100 тысяч детей в России не пошли в традиционную школу, поскольку их родители предпочли альтернативное образование - в том числе семейное, когда ребенок учится дома. Не из-за особенностей развития или состояния здоровья. Просто папа и мама решили, что так будет лучше конкретно для их семьи. Закон об образовании это разрешает. Пандемия коронавируса и связанный с ней массовый переход школьников на дистант подстегнули этот процесс. Количество детей, которые ушли на домашнее обучение, выросло чуть ли не в геометрической прогрессии. Совсем недавно Алексей Половинкин, основатель и генеральный директор онлайн-школы «Фоксфорд» заявил, что, по его подсчетам, речь уже идет о 5 процентах школьников, что составляет около 750 тысяч учеников. Откуда взялась эта внушительная цифра?

- Тут арифметика достаточно проста, - объясняет Алексей Половинкин. - Во-первых, мы видим кратный рост от года к году в одном из наших продуктов, который называется «Экстернат и домашняя школа Фоксфорда». И сейчас количество школьников, которые выбрали «Фоксфорд» и соответственно семейную форму получения образования, выросло примерно в пять раз по сравнению с прошлым учебным годом. Я думаю, этот рост объясняется тем, что родители, которые до пандемии сомневались, стоит выбирать семейную форму обучения или нет, в этом году определились. Кроме того, мы анализировали показатели рынка образовательных онлайн-услуг, успехи конкурентов и их решения и, конечно, изучали официальные данные. В том числе брали случайную выборку школ по региону, чтобы понять, сколько школьников выбирают именно семейную форму. Таким образом мы получили цифру в 5 процентов, что примерно соответствует уровню распространения домашнего обучения в США, которые до этого года нас значительно опережали.

Почему родители и школьники сознательно принимают решение отказаться от классического школьного образования и уйти в свободное плавание? Это могут быть самые разные причины.

Юным спортсменам, детям с ограничениями по здоровью больше подходит обучение дома. Фото: Shutterstock

КОНКРЕТНО

Кому подойдет школа на дому?

• Дети с научным складом ума. Способному ученику - эдакому Знайке - может быть скучно в обычной школе, которая в большей степени ориентирована на средний уровень. Дома ребенок может углубленно изучать интересные ему предметы в удобном для себя темпе.

• Начинающие спортсмены, музыканты и артисты. Дети могут совмещать учебу с репетициями, гастролями, спортивными сборами, тренировками и соревнованиями. В этом случае нет необходимости жертвовать образованием ради профессиональной карьеры, которая может и не случиться.

• Мальчишки и девчонки, чьи родители много путешествуют или живут на две страны. Где бы ребенок ни находился, он может учиться по российской программе и подготовиться к сдаче экзаменов.

• Ребята, которые в школе столкнулись с травлей со стороны сверстников. Такие дети могут спокойно учиться дома, на их успеваемости не будут отражаться напряженные отношения со сверстниками или учителями.

• Дети, которые с трудом вписываются в школьную систему. Строгий регламент - это не для них. Им тяжело сидеть на занятиях от звонка до звонка, потому что в них бурлит энергия. Они тяжело встают к первому уроку и просто спят во время занятий...

• Дети, которым тяжело посещать школу по состоянию здоровья. Благодаря семейному обучению они могут наравне со сверстниками изучать общеобразовательную программу.

Для тех ребят, кто плохо мотивирован учиться, домашняя атмосфера может оказаться слишком расслабляющей. Фото: Shutterstock

«Пусть расцветают 100 цветов»

Возможность учиться дома экстерном существовала и раньше. Но ей редко пользовались, потому что такая модель требовала от родителей самим выступать в роли Ушинского или Монтессори. Что дано не каждому. Сейчас другое дело: цифровая революция привела к появлению множества качественных образовательных онлайн-ресурсов. С их помощью у ребенка складывается единая целостная картина мира - то, что раньше давало только систематическое школьное обучение. В результате выяснилось, что широкому кругу родителей стало по силам организовать эффективную образовательную среду для своего чада в домашних условиях и получить высокий результат, которого в школе в силу целого ряда причин добиться было не так просто. Нынешняя ситуация, когда у ребенка и родителя появился реальный выбор модели образования, несомненно, пойдет на пользу обществу в целом. Потому что образование становится конкурентной средой, где между традиционными и электронными школами идет борьба за наиболее мотивированных учеников и за внимание родителей, которые готовы в развитие своих детей серьезно и основательно вкладываться. Этот принцип - «пусть расцветают 100 цветов» - вполне соответствует задачам национального проекта «Образование». Ведь приоритет у нее - развитие и воспитание гармонической личности. А входящий в нацпроект федеральный проект «Цифровая образовательная среда» как раз и отвечает за создание возможностей получения качественного образования вне зависимости от места проживания и состояния здоровья ребенка.

Искусственный интеллект, анализируя способности и возможности ученика, подскажет, как раскрыть его потенциал. Фото: Shutterstock

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Плюсы и минусы электронного класса

И у классической, и у электронной школы есть как свои преимущества, так и свои слабые места. Электронная школа, которая в своей работе опирается на онлайн-ресурсы, в условиях пандемии и дистанционного образования чувствует себя как рыба в воде. Она подстраивается под интересы ученика (можно уйти от урочной системы и неделю изучать, допустим, математику) и обеспечивает индивидуальный подход. С другой стороны, при таком формате ребенок испытывает дефицит общения со сверстниками и недостаток жизненно необходимого навыка социализации. А ведь рано или поздно ему надо будет выйти за пределы уютного домашнего гнезда и завоевывать себе место под солнцем. Кроме того, далеко не у всех родителей хватит денег, чтобы забрать ребенка из школы и устроить ему Гарвад на дому.

Традиционная школа, напротив, дает столь ценные навыки выживания в коллективе и создает для ребенка конкурентную среду. С другой стороны, нынешняя ситуация с пандемией стала настоящим вызовом для классической школы. Ситуация, когда учитель не умеет пользоваться цифровыми образовательными инструментами, не владеет элементарными основами компьютерной грамотности, сегодня абсолютно недопустима. Поэтому классическая школа должна меняться, становиться более современной и технологичной. Это вовсе не значит, что она должна перейти на дистанционное обучение и Марьванна будет только лихо общаться с детьми в режиме видеоконференции.

Образование самого ближайшего будущего станет персонализированным и будет строиться на анализе «цифровых следов» учеников. Уже сегодня существуют системы на основе искусственного интеллекта, которые способны выступать в роли помощника педагога. Они могут взять на себя простые рутинные задачи: в автоматическом режиме проверить тесты и домашку, определить, в каких темах ребенок ошибается, и составить индивидуальные рекомендации, что именно надо подтянуть. Вдобавок робот подберет задания, на которых можно набить руку и закрыть пробел в знаниях. Ни один учитель не в состоянии вручную проделать такой объем работы. А еще эти системы отслеживают и запоминают результаты, которые детки на протяжении всего время обучения демонстрируют на олимпиадах, проверочных работах, конкурсах и проектах. Владея полной информацией о знаниях, способностях и возможностях ребенка, алгоритм поможет составить ему индивидуальную образовательную траекторию. То есть подскажет, как лучше раскрыть его потенциал.

Понятно, что эффективно отслеживать «цифровой след», использовать возможности искусственного интеллекта можно только при условии создания единой цифровой образовательной среды. Федеральный проект с одноименным названием - это элемент национального проекта «Образование». Цифровые технологии и сервисы должны обеспечить свободный и равный доступ всех без исключения учеников к качественному образовательному контенту.

Где бы ребенок ни находился, он может учиться по российской программе. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Избавьте учителя от рутины, и он будет зажигать звезды!»

Кажется, что в электронную школу новые технологии придут быстрее.

- Мы для своих преподавателей (у нас 15 тысяч преподавателей английского языка) начали делать экзоскелет, точнее, некую рекомендательную систему, - говорит Михаил Свердлов, контент-директор онлайн-курсов школы Skyeng. - Это инструментарий, который в режиме онлайн подсказывает учителям и ученикам, что надо делать для достижения результата. Мы видим, что эти рекомендательные системы пользуются популярностью. Но самое интересное, что ими пользуется только четверть преподавателей, а учеников - половина! Применение этих инструментов увеличивает скорость получения образовательного эффекта на 20 - 30 процентов, а иногда в два раза - это в среднем по больнице. Для каких-то учеников это кратный рост знаний. Это история про то, что цифровые образовательные технологии - это не враг учителя, а партнер. Если преподаватели боятся, что их заменит робот, то я хочу заверить, что этого точно не произойдет. По крайней мере в обозримом будущем. И дело даже не в том, что роботы с такой скоростью не смогут развиваться. Преподаватель - это тот человек, который способен раскрыть ученика. Я верю, что если с помощью технологий избавить преподавателя от рутины, он реально может стать тьютором, наставником, тем, кто будет зажигать звезды.

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